Курс доллара и евро на начало сентября: прогноз эксперта

В первую неделю сентября курс доллара и евро будет оставаться относительно стабильным и не выйдет за пределы прогнозируемого коридора. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Курсы валют: прогноз доллара и евро. Фото из открытых источников

Каким будет курс доллара

По словам эксперта, доллар на межбанке в начале сентября будет удерживаться в пределах 41,6-42 гривны, а наличный рынок покажет близкие значения. Лесной подчеркивает, что официальный курс вряд ли превысит психологическую отметку в 42 гривны.

"На рынке будет действовать достаточно эффективная стратегия Нацбанка, которая направлена на уравновешивание спроса и предложения, поэтому следует ожидать, что текущие курсовые изменения будут минимальными и достаточно ожидаемыми", — считает Лесовой.

Тарас Лесовой объясняет, что одним из факторов стабильности является аграрный сектор. Активные продажи валюты со стороны экспортеров позволят снизить объем валютных интервенций НБУ до 600–800 млн долларов в неделю.

Каким будет курс евро

По мнению эксперта, курс евро будет зависеть от мирового соотношения пары доллар/евро, которое сохранится в диапазоне 1,15–1,2. По прогнозу Лесового, на межбанке евро обойдется в 48–49 гривен, а на наличном рынке может достичь отметки до 49,5 гривны. С начала года евро вырос на 10–12%, а летом прибавил всего около 5%.

По словам финансиста, сенсационных изменений в ближайшее время не будет, ведь Нацбанк продолжит контролировать ситуацию, балансируя спрос и предложение. Валюты на рынке достаточно, поэтому дефицита не ожидается.

Прогноз курса валют на 1-7 сентября

— Доллар: 41,6-42 гривны (межбанк), 41,6-42 гривна (наличный рынок)

— Евро: 48-49 гривен (межбанк), 48-49,5 гривны (наличный рынок)

Возможны курсовые отклонения в пределах 1-1,5% в неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "индекс Биг-Мака" раскрыл правду о курсе гривны.

Также "Комментарии" писали, ждать ли осенью ослабления гривны.