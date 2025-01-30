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20 гривен должен стоить доллар в Украине по индексу Бигмака

Индекс Бигмака показал заниженный курс гривны по отношению к доллару.

сегодня, 11:42
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Slava Kot

Согласно индексу Бигмака, обменный курс гривны к доллару должен составлять 20 гривен, тогда как фактический курс составляет 42 гривны. Таким образом, украинская гривна недооценена на 50% по индексу Бигмака.

20 гривен должен стоить доллар в Украине по индексу Бигмака

Индекс Бигмака

Издание The Economist с 1986 года публикует индекс Бигмака, сравнивающий цены на гамбургер "Бигмак" от McDonald's в разных странах, учитывая курс ее национальной валюты. The Economist указывает, что "бургерномика" никогда не была задумана как точный измеритель валютных разногласий, а лишь инструмент, чтобы сделать теорию валютного курса более восприимчивой.

Однако некоторые эксперты указывают, что индекс наглядно оценивает покупательную способность разных валют, ведь заведения McDonald's присутствуют в большинстве стран мира, а сам бигмак состоит из большого количества основных продуктов, чтобы его можно было назвать универсальным показателем.

По состоянию на 2025 год бигмак в Украине стоит 120 гривен, в то время как в США – 5,79 доллара. Таким образом, по индексу Бигмака украинская гривна к доллару должна стоить 20,73 гривны. Это свидетельствует о недооцененности гривны на 50,7%, ведь реальный курс по отношению к доллару составляет 42 гривны.

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Индекс Бигмака. The Economist

По курсу Бигмака большинство валют мира недооценены по отношению к доллару, за исключением костариканского кулона, евро, норвежской кроны и аргентинского песо. Однако наиболее переоцененной валютой считаются швейцарский франк – на 38% выше курс по индексу Бигмака.

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Курс гривны по индексу Бигмака. The Economist

Индекс Бигмака для украинской гривны начал измеряться в начале 2000 года. За все это время украинская гривна считалась недооцененной примерно на уровне 50%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из основных валют мира только одна показала доходность за 2024 год.

Также "Комментарии" писали, что Украина откажется от доллара. Какая валюта станет курсообразующей.



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Источник: https://www.economist.com/interactive/big-mac-index
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