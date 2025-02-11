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Главная Новости Финансы 2025 95 млн грн "лишних" доходов нашли у экс-чиновника Госказначейства
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95 млн грн "лишних" доходов нашли у экс-чиновника Госказначейства

Доходы чиновника в декларации расходятся с достоверными данными

сегодня, 13:44
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Кречмаровская Наталия

У бывшего чиновника в Полтавской области обнаружили завышенные доходы в декларации. Речь идет о бывшем руководителе одного из отделов Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области.

95 млн грн "лишних" доходов нашли у экс-чиновника Госказначейства

Иллюстративное фото

В Национальной полиции сообщили, что ему инкриминируют внесение недостоверных сведений в электронную декларацию лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Как установило следствие, находясь на государственной должности, мужчина сознательно внес в декларацию завышенную сумму дохода.

"Было установлено, что сумма, указанная должностным лицом в декларации, расходится с достоверными данными на 95 млн грн, что превышает 2000 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц", — уточнили в Нацполиции.

Бывшему чиновнику объявили подозрение по ч. 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины – умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, предусмотренного Законом Украины "О предотвращении коррупции" (если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов).

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", нередки случаи хищения бюджетных средств из-за различных схем. Суммы достигают миллиарда гривен. Расследованием возможных противозаконных действий занимается Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с Национальной полицией.

Об итогах работы за первый месяц рассказал новый руководитель службы Филипп Пронин. Заявление нового руководителя размещено на сайте Госфинмониторинга. На сегодняшний день, по словам Пронина, правоохранители уже нашли и заблокировали за рубежом миллионы евро.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/eksposadovtsia-derzhkaznacheistva-poltavshchyny-pidozriuiut-u-vnesenni-do-deklaratsii-nedostovirnoi-informatsii-na-95-mln-hrn-tryvaiut-slidchi-dii
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