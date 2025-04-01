1500 грн от Зеленского: пошаговая инструкция, как получить денежную помощь

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Кречмаровская Наталия
Ветераны могут получить 1500 грн денежной помощи на занятия спортом. Для этого нужно подать заявку через Дию.
Фото портал "Комментарии"
Полученные средства можно потратить на посещение спортзалов, бассейнов или секций.
Чтобы оформить помощь, нужно следовать следующей инструкции:
Открыть Дию, дальше Сервисы, дальше Ветеранский спорт.
Ознакомиться с правилами программы.
Открыть “Дия.Карту” и выбрать ее для зачисления средств.
Проверить заявку и нажать Отправить.
Заявку следует подать до 20 апреля. Средства будут зачислены на "Дию.Карту" в течение шести рабочих дней.
В министерстве пояснили, что программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны, имеющих код налогоплательщика и подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны. Также уточнили, что при заполнении заявки подтягивается именно статус из реестра ветеранов, а не удостоверение Дия.
Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", завершили выплаты "тысячи от Зеленского".
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