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1500 грн от Зеленского: пошаговая инструкция, как получить денежную помощь

Денежная помощь начисляется ветеранам раз в квартал

сегодня, 19:40
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Кречмаровская Наталия

Ветераны могут получить 1500 грн денежной помощи на занятия спортом. Для этого нужно подать заявку через Дию.

1500 грн от Зеленского: пошаговая инструкция, как получить денежную помощь

Фото портал "Комментарии"

"Ветераны, оформляйте финансовую помощь от государства на занятие спортом. Подавайте заявку по программе Ветеранский спорт через приложение Действие и получайте 1500 грн в течение второго квартала 2025 года", — призывают ветеранов в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Полученные средства можно потратить на посещение спортзалов, бассейнов или секций.

Чтобы оформить помощь, нужно следовать следующей инструкции:

  1. Открыть Дию, дальше Сервисы, дальше Ветеранский спорт.

  2. Ознакомиться с правилами программы.

  3. Открыть “Дия.Карту” и выбрать ее для зачисления средств.

  4. Проверить заявку и нажать Отправить.

  5. Заявку следует подать до 20 апреля. Средства будут зачислены на "Дию.Карту" в течение шести рабочих дней.

В министерстве пояснили, что программа доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью в результате войны, имеющих код налогоплательщика и подтвержденный статус в Едином государственном реестре ветеранов войны. Также уточнили, что при заполнении заявки подтягивается именно статус из реестра ветеранов, а не удостоверение Дия.

"Если не используете всю помощь, остаток вернется в Министерство по делам ветеранов, а в следующем квартале вам снова насчитают 1500 грн. Если же вы вообще не воспользуетесь помощью в течение квартала, то в следующий раз нужно будет подать заявку заново", — предупредили ветеранов в Минцифре.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", завершили выплаты "тысячи от Зеленского".




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-1-500-hrn-na-zaniattia-sportom-dlia-veteraniv-podavaite-zaiavku-cherez-diiu
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