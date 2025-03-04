Мало кто мог предположить такое с курсом гривны: в НБУ дали объяснение

Несмотря на тревожные новости с США курс доллара за последние дни продолжил падение. В Нацбанке же считают, что падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку Украины придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Курс валют

Аналитики отметили, очередная необходимость уплаты налогов увеличила предложение валюты от экспортеров в конце февраля.

Курс доллара упал до минимума за три месяца — 41,43 гривен на 3 марта.

В то же время дефицит валюты на рынке оставался значительным, что не помешало НБУ усилить официальный курс гривны до нового рекорда этого года. Благодаря меньшему дефициту валюты НБУ на прошлой неделе снизил объем интервенций на 38%, однако он оставался значительным на уровне 742 млн долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук в эксклюзивном интервью нашему порталу обратил внимание, что в Украине нет свободного курсообразования, нет курса в свободном плавании, а есть так называемое грязное плавание или достаточно широкий валютный коридор, который определяется решениями наших внешних партнеров, в том числе МВФ и нашего правительства.

"Поэтому здесь всё настолько предсказуемо, железобетонно. Правда при одном условии – своевременного формирования золотовалютных резервов и поступления помощи, поскольку, как Минфин, так и Нацбанк сказали, что на протяжении 2025 года нам поступят достаточно серьезные средства – больше 140 млрд долларов. Поэтому без нарушения этого правила, никаких шероховатостей не будет. Следовательно, курс будет колеблется в районе 1-2 гривен. То есть, курс будет, например, не 43 грн за доллар, а 45-46 до конца года. Если посмотреть на прогноз МВФ, который он сделал в декабре 2024 года, то вот это и есть тот коридор, от которого Национальный банк не будет отказываться", – отметил экономист.



