Масштабное строительство анонсировал Кабмин: сколько денег выделили на 60 проектов

Кабинет Министров Украины утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Отмечается, что укрытия будут строить в общинах, принадлежащих зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков.

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В Министерстве образования и науки пояснили, что распределили проекты по уровням риска:

33 проекта — в общинах с очень высоким уровнем риска на сумму — 2,19 млрд грн;

27 проектов — в общинах с высоким уровнем риска на сумму — 1,63 млрд грн.

Среди утвержденных проектов 59 в ЗЗСО и 1 в профтехе.

Региональное распределение финансирования:

Винницкая — 1 проект;

Донецка — 1 проект;

Кировоградская — 2 проекта;

Николаевская — 2 проекта;

Черниговская — 2 проекта

Полтавская — 3 проекта;

Ровенская — 4 проекта;

Сумская – 6 проектов.

Одесская — 6 проектов;

Днепропетровская — 7 проектов;

Харьковская — 8 проектов;

Киевская – 9 проектов;

Запорожская – 9 проектов.

Еще 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время будут переданы на утверждение правительства. 27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование. Это проекты, готовность которых к концу 2024 года составила не менее 40%.

Напомним, что у Киева аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности во время мониторинга публичных закупок выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн. Как писал портал "Комментарии", речь идет о строительстве укрытия.

В БЭБ объяснили, что закупку объявило одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве. Чиновники планировали построить сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия средней общеобразовательной школы.



