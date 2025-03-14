Масштабное строительство анонсировал Кабмин: сколько денег выделили на 60 проектов

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Кречмаровская Наталия
Кабинет Министров Украины утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Отмечается, что укрытия будут строить в общинах, принадлежащих зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков.
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В Министерстве образования и науки пояснили, что распределили проекты по уровням риска:
33 проекта — в общинах с очень высоким уровнем риска на сумму — 2,19 млрд грн;
27 проектов — в общинах с высоким уровнем риска на сумму — 1,63 млрд грн.
Среди утвержденных проектов 59 в ЗЗСО и 1 в профтехе.
Региональное распределение финансирования:
Винницкая — 1 проект;
Донецка — 1 проект;
Кировоградская — 2 проекта;
Николаевская — 2 проекта;
Черниговская — 2 проекта
Полтавская — 3 проекта;
Ровенская — 4 проекта;
Сумская – 6 проектов.
Одесская — 6 проектов;
Днепропетровская — 7 проектов;
Харьковская — 8 проектов;
Киевская – 9 проектов;
Запорожская – 9 проектов.
Еще 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время будут переданы на утверждение правительства. 27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование. Это проекты, готовность которых к концу 2024 года составила не менее 40%.
Напомним, что у Киева аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности во время мониторинга публичных закупок выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн. Как писал портал "Комментарии", речь идет о строительстве укрытия.
В БЭБ объяснили, что закупку объявило одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве. Чиновники планировали построить сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия средней общеобразовательной школы.
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