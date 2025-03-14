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Масштабное строительство анонсировал Кабмин: сколько денег выделили на 60 проектов

Правительство утвердило распределение субвенции на обустройство 60 укрытий в школах

14 марта 2025, 21:18
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Кречмаровская Наталия

Кабинет Министров Украины утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Отмечается, что укрытия будут строить в общинах, принадлежащих зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков.

Масштабное строительство анонсировал Кабмин: сколько денег выделили на 60 проектов

Иллюстративное фото

В Министерстве образования и науки пояснили, что распределили проекты по уровням риска:

  • 33 проекта — в общинах с очень высоким уровнем риска на сумму — 2,19 млрд грн;

  • 27 проектов — в общинах с высоким уровнем риска на сумму — 1,63 млрд грн.

Среди утвержденных проектов 59 в ЗЗСО и 1 в профтехе.

Региональное распределение финансирования:

  • Винницкая — 1 проект;

  • Донецка — 1 проект;

  • Кировоградская — 2 проекта;

  • Николаевская — 2 проекта;

  • Черниговская — 2 проекта

  • Полтавская — 3 проекта;

  • Ровенская — 4 проекта;

  • Сумская – 6 проектов.

  • Одесская — 6 проектов;

  • Днепропетровская — 7 проектов;

  • Харьковская — 8 проектов;

  • Киевская – 9 проектов;

  • Запорожская – 9 проектов.

Еще 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время будут переданы на утверждение правительства. 27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование. Это проекты, готовность которых к концу 2024 года составила не менее 40%.

Напомним, что у Киева аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности во время мониторинга публичных закупок выявили нарушения в тендере на сумму более 130 млн грн. Как писал портал "Комментарии", речь идет о строительстве укрытия.

В БЭБ объяснили, что закупку объявило одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве. Чиновники планировали построить сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия средней общеобразовательной школы.




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Источник: https://mon.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-rozpodil-subventsii-na-oblashtuvannia-60-ukryttiv-u-shkolakh
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