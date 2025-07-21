Масштабы контрабанды ужасают: популярные товары завозят на десятки миллиардов

Вопросы масштабов контрабанды рассмотрели в Верховной Раде Украины и выявили убытки на десятки миллиардов.

Контрабанда. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что государство теряет от теневой, контрабандной электроники 20 млрд грн. По его словам, из них 10 млрд грн — только на ввезенной нелегально продукции Apple.

"Речь о крупных организованных преступных группах, которые воруют у бюджета и армии, которые сознательно идут на тяжкие уголовно наказуемые преступления. Завозят товар контрабандой, а затем реализуют через подставных ФЛП. Не скрываясь — в лучших локациях, с громкой рекламой и историями о "сверхуспешном бизнесе", — отметил политик.

По его словам, эту проблему нужно решать жестко. Также народный депутат указал, что контрабанда таких масштабов не обошлась без участия отдельных таможенников и правоохранителей.

"Отношение к таким дельцам и "темкам" может быть только одно. Вырывать с корнями — без "порешать", без лишних разговоров и затягивания. Потому что мы понимаем, что без прикрытия отдельных таможенников и правоохранителей, они бы не могли системно нарушать закон. Поэтому только жесткие наказания для организаторов и всех участвующих в таких схемах", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование СМИ разоблачили ряд компаний, занимающихся контрабандой и выводом средств за границу под прикрытием закупок дронов для ВСУ. Правительство освободило от уплаты пошлины и НДС поставки дронов в Украину, чтобы упростить поставки техники на фронт. Этим и пользуются злоумышленники. В реализации масштабных схем незаконного ввоза товаров, вероятно, участвуют таможенники.



