logo

BTC/USD

118886

ETH/USD

3814.78

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Масштабы контрабанды ужасают: популярные товары завозят на десятки миллиардов
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы контрабанды ужасают: популярные товары завозят на десятки миллиардов

Сколько Украина потеряла на ввозимой нелегально продукции Apple

21 июля 2025, 15:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопросы масштабов контрабанды рассмотрели в Верховной Раде Украины и выявили убытки на десятки миллиардов.

Масштабы контрабанды ужасают: популярные товары завозят на десятки миллиардов

Контрабанда. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что государство теряет от теневой, контрабандной электроники 20 млрд грн. По его словам, из них 10 млрд грн — только на ввезенной нелегально продукции Apple.

"Речь о крупных организованных преступных группах, которые воруют у бюджета и армии, которые сознательно идут на тяжкие уголовно наказуемые преступления. Завозят товар контрабандой, а затем реализуют через подставных ФЛП. Не скрываясь — в лучших локациях, с громкой рекламой и историями о "сверхуспешном бизнесе", — отметил политик.

По его словам, эту проблему нужно решать жестко. Также народный депутат указал, что контрабанда таких масштабов не обошлась без участия отдельных таможенников и правоохранителей.

"Отношение к таким дельцам и "темкам" может быть только одно. Вырывать с корнями — без "порешать", без лишних разговоров и затягивания. Потому что мы понимаем, что без прикрытия отдельных таможенников и правоохранителей, они бы не могли системно нарушать закон. Поэтому только жесткие наказания для организаторов и всех участвующих в таких схемах", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование СМИ разоблачили ряд компаний, занимающихся контрабандой и выводом средств за границу под прикрытием закупок дронов для ВСУ. Правительство освободило от уплаты пошлины и НДС поставки дронов в Украину, чтобы упростить поставки техники на фронт. Этим и пользуются злоумышленники. В реализации масштабных схем незаконного ввоза товаров, вероятно, участвуют таможенники.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9769
Теги:

Новости

Все новости