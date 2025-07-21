Масштабы контрабанды ужасают: популярные товары завозят на десятки миллиардов

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Кречмаровская Наталия
Вопросы масштабов контрабанды рассмотрели в Верховной Раде Украины и выявили убытки на десятки миллиардов.
Контрабанда. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал, что государство теряет от теневой, контрабандной электроники 20 млрд грн. По его словам, из них 10 млрд грн — только на ввезенной нелегально продукции Apple.
По его словам, эту проблему нужно решать жестко. Также народный депутат указал, что контрабанда таких масштабов не обошлась без участия отдельных таможенников и правоохранителей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование СМИ разоблачили ряд компаний, занимающихся контрабандой и выводом средств за границу под прикрытием закупок дронов для ВСУ. Правительство освободило от уплаты пошлины и НДС поставки дронов в Украину, чтобы упростить поставки техники на фронт. Этим и пользуются злоумышленники. В реализации масштабных схем незаконного ввоза товаров, вероятно, участвуют таможенники.