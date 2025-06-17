Миллиардные и экономически нецелесообразные программы власти вредят обороне и армии: что думают в Раде

Пока украинцы донатят на оборону, власти разрешают себе финансирование нецелесообразных программ. Такое убеждение выразила народная депутат Украины Нина Южанина.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Она напомнила, что украинцы постоянно слышат обращение: "Не попейте утренний кофе, задонайте на армию гривну, две, кто сколько может". Особенно остро, по ее словам, подобные призывы воспринимаются после жестоких ударов врага.

"Однако власть может позволить СЕБЕ миллиардные, экономически нецелесообразные программы — я о кэшбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас", — подчеркнула нардепка.

При этом она акцентировала внимание на следующих вопросах — улучшила ли эта программа материальное состояние украинцев или изменила к лучшему экономику страны.

“Ответы очевидны… а вот 2,4 млрд грн – безопасность и оборона государства не получили”, – убеждена Южанина.

Народная депутат предположила, что решение о финансировании таких программ, вероятно, принимают, руководствуясь предположением, что 2,4 млрд грн не "сделают погоду", если на армию в ближайшей перспективе нужно 400 млрд грн.

"При этом военные просили увеличить финансирование почти в два раза больше! Так что каждая гривна имеет значение. А программа кэшбек — ни людям помощь, ни бизнесу, ни армии. Кстати, кто-то посчитал затраты на создание и администрирование этой "инициативы"?", — отметила она.

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