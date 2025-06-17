logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Миллиардные и экономически нецелесообразные программы власти вредят обороне и армии: что думают в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллиардные и экономически нецелесообразные программы власти вредят обороне и армии: что думают в Раде

Южанина раскритиковала программу национального кэшбека

сегодня, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пока украинцы донатят на оборону, власти разрешают себе финансирование нецелесообразных программ. Такое убеждение выразила народная депутат Украины Нина Южанина.

Миллиардные и экономически нецелесообразные программы власти вредят обороне и армии: что думают в Раде

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Она напомнила, что украинцы постоянно слышат обращение: "Не попейте утренний кофе, задонайте на армию гривну, две, кто сколько может". Особенно остро, по ее словам, подобные призывы воспринимаются после жестоких ударов врага.

"Однако власть может позволить СЕБЕ миллиардные, экономически нецелесообразные программы — я о кэшбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас", — подчеркнула нардепка.

При этом она акцентировала внимание на следующих вопросах — улучшила ли эта программа материальное состояние украинцев или изменила к лучшему экономику страны.

“Ответы очевидны… а вот 2,4 млрд грн – безопасность и оборона государства не получили”, – убеждена Южанина.

Народная депутат предположила, что решение о финансировании таких программ, вероятно, принимают, руководствуясь предположением, что 2,4 млрд грн не "сделают погоду", если на армию в ближайшей перспективе нужно 400 млрд грн.

"При этом военные просили увеличить финансирование почти в два раза больше! Так что каждая гривна имеет значение. А программа кэшбек — ни людям помощь, ни бизнесу, ни армии. Кстати, кто-то посчитал затраты на создание и администрирование этой "инициативы"?", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как рынок горючего выводят из тени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3550
Теги:

Новости

Все новости