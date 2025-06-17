Миллиардные и экономически нецелесообразные программы власти вредят обороне и армии: что думают в Раде

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Кречмаровская Наталия
Пока украинцы донатят на оборону, власти разрешают себе финансирование нецелесообразных программ. Такое убеждение выразила народная депутат Украины Нина Южанина.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Она напомнила, что украинцы постоянно слышат обращение: "Не попейте утренний кофе, задонайте на армию гривну, две, кто сколько может". Особенно остро, по ее словам, подобные призывы воспринимаются после жестоких ударов врага.
При этом она акцентировала внимание на следующих вопросах — улучшила ли эта программа материальное состояние украинцев или изменила к лучшему экономику страны.
Народная депутат предположила, что решение о финансировании таких программ, вероятно, принимают, руководствуясь предположением, что 2,4 млрд грн не "сделают погоду", если на армию в ближайшей перспективе нужно 400 млрд грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как рынок горючего выводят из тени.
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