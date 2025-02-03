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Минфин снова "закручивает гайки": по ком "ударит" новое решение министерства

Минфин против бизнеса в Украине: какое решение министерства увеличит коррупцию

сегодня, 17:37
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Кречмаровская Наталия

В Министерстве финансов Украины анонсировали изменения по вопросу представления отчетности. Утвердили новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновили порядок его заполнения и представления.

Минфин снова "закручивает гайки": по ком "ударит" новое решение министерства

Иллюстративное фото

В министерстве пояснили, что изменения касаются всех налоговых агентов, в частности, юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам. Так, с 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно, в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.

"Внедрение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков", — убеждены в министерстве.

Однако эксперты не разделяют мнение чиновников. Эксперт "Украинской фабрики мысли" Юрий Гаврилечко убежден, что правительство продолжает свою работу по разрушению экономики и уничтожению МСБ.

Эксперт, комментируя изменения в налоговой отчетности, отметил, что увеличивается непроизводительная нагрузка, как и база для коррупционных действий со стороны фискальных органов.

“Никакого смысла требования по увеличению частоты составления отчетов — нет, кроме создания условий для роста коррупции.

PS: В США мелкий бизнес, как правило, представляет отчетность раз в год. И это считается абсолютно оправданным и логичным!”, — заметил Гаврилечко.

Напомним, что в Верховной Раде признали, что Украина тотально зависит от западной помощи.

Народная депутат Украины Галина Янченко, как писал портал “Комментарии”, отметила, если партнеры решат любой момент прекратить помощь, то Украина просто не выживет. Нардеп отметила, что все еще сохраняется определенный объем военной помощи, но никто не гарантирует, что оно будет вечно.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034GezoWDKw8PUV3ZeLyMgBBYXTfguL4ZcYfBk2oZyWu6spEUrXBY32pwL4wpHuck4l&id=100009339910671
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