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Минфин Украины ожидает бюджетную поддержку от ЕС в размере €30,6 миллиарда в этом году

Эти средства будут направлены на поддержку государственного бюджета в условиях экономических проблем и военной ситуации в стране.

сегодня, 15:32
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Клименко Елена

В 2025 году Украина ожидает получить значительную бюджетную поддержку от Европейского Союза на сумму 30,6 млрд евро. Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Эти средства будут направлены на поддержку государственного бюджета в условиях экономических проблем и военной ситуации в стране.

Минфин Украины ожидает бюджетную поддержку от ЕС в размере €30,6 миллиарда в этом году

Фото: из открытых источников

Из этой суммы 18,1 млрд евро станет частью инициативы G7 ERA, которая финансируется за счет доходов от замороженных российских активов. Эта поддержка является важным шагом в международном усилии по обеспечению стабильности и восстановления Украины после агрессии России. Кроме того, еще 12,5 миллиарда евро Украина получит в рамках Инструмента Ukraine Facility, являющегося частью финансовой помощи, предоставленной ЕС в период кризиса.

Министр финансов Сергей Марченко выразил благодарность европейским партнерам за поддержку и отметил, что эта помощь имеет огромное значение для макрофинансовой стабильности страны: "В 2024 году бюджетная помощь от ЕС составила более 40% всех внешних финансовых поступлений — это 16,1 миллиарда евро. суммы 3 миллиарда евро были предоставлены в виде грантов, что является безвозвратной помощью, остальные — льготные кредиты. ЕС не только помогает нам экономически, но и продолжает оказывать важную гуманитарную и военную помощь, а также поддерживать санкционное давление на Россию.

"Комментарии" уже писали, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс берет на себя часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США.



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Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/in_2025_ukraine_expects_to_attract_306_billion_in_budget_support_from_the_eu_sergii_marchenko_addressed_the_eu_ecofin_council_meeting_in_brussels-4993
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