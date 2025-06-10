Мир беднее, чем считалось: какой новый предел бедности установили

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Кречмаровская Наталия
Всемирный банк обновил критерии крайней бедности. Сейчас установлен предел в 3 долл. в день на человека.
Бедность. Иллюстративное фото
В организации сообщили, что перерасчет произошел после публикации новых паритетов покупательной способности (ПКС) Программой международных сравнений (ПКС) в мае 2024 года.
Фактически этот метод учитывает, сколько реально можно купить в каждой стране за 1 долл.
Отмечается, что в результате обновления устанавливается новый международный предел бедности в размере 3,00 долл. на человека в день. Предыдущий предел бедности был на уровне 2,15 долл. Этот расчет базировался на ПКС 2017 года.
Новые расчеты выявили, что мир живет на меньшие деньги, чем казалось, а масштабы бедности были занижены.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких штатах Америки самые большие заработные платы.
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