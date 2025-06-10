logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Мир беднее, чем считалось: какой новый предел бедности установили
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир беднее, чем считалось: какой новый предел бедности установили

Что обнаружили новые расчеты предела бедности

сегодня, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Всемирный банк обновил критерии крайней бедности. Сейчас установлен предел в 3 долл. в день на человека.

Мир беднее, чем считалось: какой новый предел бедности установили

Бедность. Иллюстративное фото

В организации сообщили, что перерасчет произошел после публикации новых паритетов покупательной способности (ПКС) Программой международных сравнений (ПКС) в мае 2024 года.

"ПКС — это основные данные, используемые для конвертации разных валют в общую единицу, учитывая при этом разницу в ценах между странами", — пояснили в организации.

Фактически этот метод учитывает, сколько реально можно купить в каждой стране за 1 долл.

Отмечается, что в результате обновления устанавливается новый международный предел бедности в размере 3,00 долл. на человека в день. Предыдущий предел бедности был на уровне 2,15 долл. Этот расчет базировался на ПКС 2017 года.

"Граница бедности позволяет определить, сколько людей живет в нищете. По новым оценкам, на 2022 год их было около 838 миллионов человек или 10,5% от населения планеты. Повышение предела до 3 долл. вместе с другими методологическими изменениями повысило эту оценку на 125 миллионов", — отмечают экономисты.

Новые расчеты выявили, что мир живет на меньшие деньги, чем казалось, а масштабы бедности были занижены.

"Мир беднее, чем мы думали, и менее вероятно, что сможет искоренить крайнюю бедность к 2030 году, поскольку крайняя бедность все больше концентрируется в странах Африки южнее Сахары и нестабильных стран", — говорится в сообщении мирового банка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в каких штатах Америки самые большие заработные платы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2025/06/05/june-2025-update-to-global-poverty-lines
Теги:

Новости

Все новости