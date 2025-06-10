Мир беднее, чем считалось: какой новый предел бедности установили

Всемирный банк обновил критерии крайней бедности. Сейчас установлен предел в 3 долл. в день на человека.

Бедность. Иллюстративное фото

В организации сообщили, что перерасчет произошел после публикации новых паритетов покупательной способности (ПКС) Программой международных сравнений (ПКС) в мае 2024 года.

"ПКС — это основные данные, используемые для конвертации разных валют в общую единицу, учитывая при этом разницу в ценах между странами", — пояснили в организации.

Фактически этот метод учитывает, сколько реально можно купить в каждой стране за 1 долл.

Отмечается, что в результате обновления устанавливается новый международный предел бедности в размере 3,00 долл. на человека в день. Предыдущий предел бедности был на уровне 2,15 долл. Этот расчет базировался на ПКС 2017 года.

"Граница бедности позволяет определить, сколько людей живет в нищете. По новым оценкам, на 2022 год их было около 838 миллионов человек или 10,5% от населения планеты. Повышение предела до 3 долл. вместе с другими методологическими изменениями повысило эту оценку на 125 миллионов", — отмечают экономисты.

Новые расчеты выявили, что мир живет на меньшие деньги, чем казалось, а масштабы бедности были занижены.

"Мир беднее, чем мы думали, и менее вероятно, что сможет искоренить крайнюю бедность к 2030 году, поскольку крайняя бедность все больше концентрируется в странах Африки южнее Сахары и нестабильных стран", — говорится в сообщении мирового банка.

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