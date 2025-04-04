Мобилизация привела к миллионным долгам: сколько налогов не уплатили ФЛП

Мобилизированные ФЛП задолжали почти 30 миллионов гривен налогов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

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По его словам, ФЛП 1-2 групп ежемесячно авансом должны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений, следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Однако во время мобилизации и службы предприниматель вряд ли думает об этом. Из-за чего возникает налоговый долг.

Кравченко пояснил, что на сегодняшний день более 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Мобилизированные ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут соответствующее заявление в течение 10 дней после демобилизации. Однако на практике уложиться в этот срок крайне сложно.

В Государственной налоговой службе пояснили, что вводят специальные меры по поддержке мобилизованных ФЛП и ветеранов. В частности:

– нарабатываются изменения в законодательстве для урегулирования налоговых вопросов.

- В регионах создают рабочие группы, которые будут давать консультации предпринимателям.

- Готовится протокол между ГНС и Минобороны, который позволит получать точные данные о мобилизованных ФЛП.

"Работаем над тем, чтобы вопросы, связанные с налоговыми обязательствами мобилизованных ФЛП и ветеранов, были урегулированы справедливо и без бюрократии", — отметил глава ГНС.

Напомним, за нарушение, как писал портал "Комментарии", в марте ФЛП могут получить немалые штрафы. В 2025 году физические лица предприниматели (ФЛП) должны соблюдать новые требования по налогам, учету и ведению бизнеса. За нарушение законодательства предпринимателей будут штрафовать.



