Мобилизация привела к миллионным долгам: сколько налогов не уплатили ФЛП

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Кречмаровская Наталия
Мобилизированные ФЛП задолжали почти 30 миллионов гривен налогов. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
Иллюстративное фото
По его словам, ФЛП 1-2 групп ежемесячно авансом должны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений, следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей. Однако во время мобилизации и службы предприниматель вряд ли думает об этом. Из-за чего возникает налоговый долг.
Кравченко пояснил, что на сегодняшний день более 3 тыс. мобилизованных ФЛП имеют налоговый долг почти 30 млн гривен. Мобилизированные ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут соответствующее заявление в течение 10 дней после демобилизации. Однако на практике уложиться в этот срок крайне сложно.
В Государственной налоговой службе пояснили, что вводят специальные меры по поддержке мобилизованных ФЛП и ветеранов. В частности:
– нарабатываются изменения в законодательстве для урегулирования налоговых вопросов.
- В регионах создают рабочие группы, которые будут давать консультации предпринимателям.
- Готовится протокол между ГНС и Минобороны, который позволит получать точные данные о мобилизованных ФЛП.
Напомним, за нарушение, как писал портал "Комментарии", в марте ФЛП могут получить немалые штрафы. В 2025 году физические лица предприниматели (ФЛП) должны соблюдать новые требования по налогам, учету и ведению бизнеса. За нарушение законодательства предпринимателей будут штрафовать.
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