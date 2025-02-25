МВФ может не предоставить Украине критически важный транш: стала известна причина

Отсутствие закона о создании Высшего административного суда (ВАС), являющегося важным элементом программы финансирования МВФ, может привести к задержке очередного кредитного транша для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Как стало известно из источников, знакомых с переговорами, если решение о создании ВАС не будет принято в ближайшее время, это может стать условием для продолжения финансирования (prior actions).

Еще одним невыполненным условием является отмена "поправок Лозового", которая также является частью программы МВФ. По словам собеседника издания, дискуссии по этому вопросу продолжаются, и возможно сроки выполнения этого условия могут быть еще раз перенесены.

"Если вопрос с "правками Лозового" еще обсуждается, то создание суда, вероятно, станет условием для продолжения финансирования", — отметил собеседник, ознакомленный с ходом переговоров.

Изменения, определенные как "структурные маяки" в меморандуме с МВФ, предполагают изменения в ряд кодексов, принятых еще в 2017 году. Они ограничивают сроки досудебных расследований и в случае их невыполнения уголовные дела должны быть закрыты. Это может создать условия для того, чтобы коррупционеры избегали наказания.

Один из "маяков", отмена "поправок Лозового", был определен в меморандуме с МВФ летом прошлого года. Это условие уже дважды переносили, и по последним данным, его нужно было выполнить до конца декабря 2024 года. Однако Верховная Рада до сих пор не приняла решения по этому вопросу. Последняя попытка внести изменения в законодательство была в середине января, но законопроект так и не попал в повестку дня.

Против отмены этих поправок выступает опасающийся бизнес, что это может привести к затягиванию расследований уголовных дел.

Как ранее писали "Комментарии", Международный валютный фонд прогнозирует, что война между Россией и Украиной может завершиться в четвертом квартале 2025 года, а в худшем случае будет продолжаться до середины 2026 года.