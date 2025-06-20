"Мы не ждем чуда": почему ASVIO продолжает инвестировать в Украину во время войны

Несмотря на полномасштабную войну и экономическую нестабильность, ASVIO Investment Holding продолжает рассматривать инвестиционные возможности в Украине. Намерение приобрести страховую компанию "Країна" является частью его текущих стратегических планов.

Роман Ярошенко. Фото из открытых источников

Председатель наблюдательного совета ASVIO Роман Ярошенко заявил, что инвестиции – это "вопрос доверия и видение будущего".

"Мы не просто инвестируем — мы формируем будущее. В нашем холдинге есть собственные IT-команды, которые уже доказали свою состоятельность: они трансформировали "АСВИО Банк" из обычного банка в цифровой институт нового поколения. Мы создали Garantiya.com – первую в Украине платформу, где юридические лица могут работать полностью онлайн: от идентификации до активных операций – без очередей, без бюрократии, без потери времени. И теперь мы имеем амбицию сделать из страховой компании "Країна" настоящий флагман цифрового страхования", – сказал он.

Ярошенко подчеркивает, что холдинг сознательно обязуется развивать активы в условиях неопределенности.

"Это решение было не о выгоде здесь и сейчас, а о долгосрочной перспективе. Война рано или поздно завершится. Мы верим в Украину. Если бы не верили, то не инвестировали бы три года подряд — с самого начала полномасштабного вторжения", — отметил он.

По словам председателя наблюдательного совета холдинга – это взгляд на годы вперед.

"Мы мыслим на 10-20 лет вперед", — подчеркнул он.

Ярошенко также упомянул недавнее соглашение холдинга — приобретение недвижимости завода "Росинка".

"Во время войны мы на открытом аукционе приобрели недвижимость бывшего завода "Росинка". Тогда многие думали, что мы собираемся возводить жилье. Но через два года инвестиций и возобновление коллектива — мы уже в этом месяце запустили производство. Это часть нашей Food & Beverage группы, которая насчитывает более тысячи торговых представителей и имеет логистическую инфраструктуру по всей стране. То же из СК "Країна", — подчеркнул он.

Напоследок, Ярошенко вспомнил и главного акционера холдинга – Вячеслава Супруненко. Именно он, по словам Ярошенко, в 2014 году сформулировал лозунг "Мы верим в Украину. Вы доверяете нам", который до сих пор отражает позицию компании. Это настроение, по словам Ярошенко, подтверждается реальными делами – инвестициями, созданием рабочих мест и поддержкой экономики в условиях войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, стоит ли украинским инвесторам входить в "золотой" актив.



