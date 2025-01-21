Служба безопасности и ГБР разоблачили в Полтавской области масштабную схему уклонения от уплаты налогов в бюджет Украины. По материалам дела, в течение 2020-2023 годов фигуранты присвоили почти 2,5 млрд. грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

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Как установило расследование, к организации сделки причастен бывший директор одного из государственных спиртовых заводов.

Чтобы не платить акцизный налог, экс-руководитель предприятия продавал этиловый спирт под видом спиртового растворителя, за который не нужно платить сборы.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подделки служебной документации и уклонения от уплаты налогов почти на 2,5 млрд грн.

В ходе обысков обнаружены финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время экс-директор предприятия-производителя уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с ГБР при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что двоих генералов и полковника подозревают в служебной халатности, которая привела к прорыву врага в Харьковской области. Важно, что речь идет не о начале полномасштабного вторжения, а о событиях мая 2024 г., когда российские войска начали новое наступление на регион.