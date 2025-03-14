На восстановление энергетики необходимо почти 70 млрд долл.: в Кабмине рассказали, где будут брать деньги

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Кречмаровская Наталия
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства рассказал о состоянии энергетики и планах ее восстановления.
Фото портал "Комментарии"
Шмыгаль, ссылаясь на последнюю оценку Всемирного банка RDNA4, отметил, что только потребности в восстановлении энергетики составляют около 68 млрд долларов. Глава правительства рассказал, где Украина планирует брать деньги на возобновление энергетики.
По его словам, Украина будет добиваться полной конфискации. При этом Шмыгаль добавил, что пока этот процесс продолжается, страна продолжает получать средства от замороженных активов.
Относительно ситуации в энергетике, он отметил, что по состоянию на сегодняшний день украинская энергосистема полностью синхронизирована с европейской.
По его словам, сейчас украинская энергосистема работает стабильно и целостно, несмотря на постоянные атаки врага.
Напомним, что в ноябре 2024 года, как писал портал "Комментарии", эксперты прогнозировали повышение тарифов на электроэнергию.
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