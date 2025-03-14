На восстановление энергетики необходимо почти 70 млрд долл.: в Кабмине рассказали, где будут брать деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства рассказал о состоянии энергетики и планах ее восстановления.

Фото портал "Комментарии"

Шмыгаль, ссылаясь на последнюю оценку Всемирного банка RDNA4, отметил, что только потребности в восстановлении энергетики составляют около 68 млрд долларов. Глава правительства рассказал, где Украина планирует брать деньги на возобновление энергетики.

“Для нашего правительства одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма конфискации российских замороженных активов. Поскольку именно эти активы должны стать основным источником нашего восстановления”, — отметил премьер-министр.

По его словам, Украина будет добиваться полной конфискации. При этом Шмыгаль добавил, что пока этот процесс продолжается, страна продолжает получать средства от замороженных активов.

“Работа по конфискации активов ведется не только за границей, но и в Украине. Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний уже направлены правительством на восстановление и защиту нашего государства”, — подчеркнул Шмыгаль.

Относительно ситуации в энергетике, он отметил, что по состоянию на сегодняшний день украинская энергосистема полностью синхронизирована с европейской.

“В начале этой зимы мы договорились об увеличении максимальной мощности для импорта электроэнергии из Европы с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Это явилось важной частью нашей устойчивости. Мы устояли. Отопительный сезон еще не завершен, но можем сказать, что Украина уверенно прошла эту зиму", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас украинская энергосистема работает стабильно и целостно, несмотря на постоянные атаки врага.

Напомним, что в ноябре 2024 года, как писал портал "Комментарии", эксперты прогнозировали повышение тарифов на электроэнергию.