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Нацбанк не получал обращений и не согласовывал продажу БТА банка: заявление

В НБУ опровергли информацию о разрешении на смену собственника БТА банка вне установленного порядка

26 февраля 2025, 18:36
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Кречмаровская Наталия

Национальный банк Украины опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка. В заявлении Нацбанк отреагировал на распространение неправдивой информации в анонимных Telegram-каналах.

Нацбанк не получал обращений и не согласовывал продажу БТА банка: заявление

Фото из открытых источников

"В настоящее время НБУ не получал заявлений относительно существенного участия в БТА банка, а значит, никаких согласований со стороны регулятора на уровне руководства или на уровне комитета не предоставлялось", — подчеркивают в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что для такого согласования действующее законодательство требует проверки инвестора и источников происхождения средств.

НБУ считает, что распространение таких слухов является очередной попыткой дискредитации регулятора, чтобы в дальнейшем подвергать сомнению все решения по БТА банку.

Отмечается, что ранее ТГ-каналы распространили недостоверную информацию о том, что якобы БТА банк получил разрешение регулятора на смену собственника вне установленного порядка.

Напомним, что проблемы, как писал портал "Комментарии", могут возникнуть у банка, который связывают с народным депутатом Петром Порошенко.

У Международного инвестиционного банка (МИБ) в ближайшее время могут забрать лицензии на торговлю ценными бумагами. Именно этот банк связывается с пятым президентом Украины. Сообщается, что соответствующие документы проходят принятие в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По мнению эксперта, важной причиной, по которой банк лишают лицензии, кроме санкций, являются операции с ценными бумагами на средства частных донаторов – граждан.

Что касается последствий санкций, то на практике банка могут запретить покупать ценные бумаги и прокручивать донаты украинцев, покупая за них государственные военные облигации и зарабатывая десятки миллионов.




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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/pfbid022GgtnYmrd7BKqDWAi5CT69Yfkgyk9urmjTewQFxu5s7im3iLvpz17C3HJKo6LYAkl
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