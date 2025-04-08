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Налог на перевод денег, облагается даже одна гривна: в Раде объяснили требования

В каких случаях необходимо платить налоги с перевода средств: Гетманцев

сегодня, 20:58
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Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространялась информация об обязательной уплате налогов с каждой гривны, полученной на счет не в качестве зарплаты (от работодателя) или стипендии. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию.

Налог на перевод денег, облагается даже одна гривна: в Раде объяснили требования

Налоги на переводы. Иллюстративное фото

По его словам, платежи на счета родственникам не облагаются налогами, не облагались налогом и облагаться налогом не будут. Нардеп аргументировал тем, что в соответствии с требованиями ст.174 НКУ по 0 ставке облагаются налогом наследования и дарения, наследуемые членами семьи физического лица, относящиеся к первой и второй степени родства (пп.14.1.263 п. 14.1 ст.14 НКУ муж, жена , сестры, внуки).

"То есть получение подарка от указанных выше родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению", — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, также согласно пп.165.1.31 не облагаются налогом доходы в виде возвратной финансовой помощи. Это значит, если кто-нибудь одолжил деньги, а человек их вернул, то это также не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

"То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица не от налогового агента (предпринимателя). А если является доходом, то, подлежит, лет уже с 25. Ничего нового здесь нет", — пояснил нардеп.

Также Гетманцев отметил, что у ГНС нет доступа к счетам и банковской тайне, а сама процедура раскрытия очень сложна.

"Банковскую тайну мы не планируем раскрывать по крайней мере, пока реформа налоговой не будет завершена и точно не будем до конца войны. Не знаю кто и зачем накручивает людей, кто там дает комментарии и зачем, но эту зраду также убрали. Несите следующую", — прокомментировал нардеп.

Напомним, украинцы, как писал портал "Комментарии", могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов, но есть нюанс.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9139
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