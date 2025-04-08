Налог на перевод денег, облагается даже одна гривна: в Раде объяснили требования

В сети интернет распространялась информация об обязательной уплате налогов с каждой гривны, полученной на счет не в качестве зарплаты (от работодателя) или стипендии. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию.

Налоги на переводы. Иллюстративное фото

По его словам, платежи на счета родственникам не облагаются налогами, не облагались налогом и облагаться налогом не будут. Нардеп аргументировал тем, что в соответствии с требованиями ст.174 НКУ по 0 ставке облагаются налогом наследования и дарения, наследуемые членами семьи физического лица, относящиеся к первой и второй степени родства (пп.14.1.263 п. 14.1 ст.14 НКУ муж, жена , сестры, внуки).

"То есть получение подарка от указанных выше родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению", — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, также согласно пп.165.1.31 не облагаются налогом доходы в виде возвратной финансовой помощи. Это значит, если кто-нибудь одолжил деньги, а человек их вернул, то это также не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

"То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица не от налогового агента (предпринимателя). А если является доходом, то, подлежит, лет уже с 25. Ничего нового здесь нет", — пояснил нардеп.

Также Гетманцев отметил, что у ГНС нет доступа к счетам и банковской тайне, а сама процедура раскрытия очень сложна.

"Банковскую тайну мы не планируем раскрывать по крайней мере, пока реформа налоговой не будет завершена и точно не будем до конца войны. Не знаю кто и зачем накручивает людей, кто там дает комментарии и зачем, но эту зраду также убрали. Несите следующую", — прокомментировал нардеп.

Напомним, украинцы, как писал портал "Комментарии", могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов, но есть нюанс.