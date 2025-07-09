Налоги в Украине растут: как это объяснили в Раде

Налоговые поступления — важный источник украинского бюджета, особенно в условиях полномасштабной войны. Некоторые предприятия за годы полномасштабного вторжения показали значительное увеличение дохода и как результат — уплаты налогов.

Гривна. Иллюстративное фото

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что несколько месяцев назад информировал о росте налоговых поступлений от крупных птицефабрик. Сегодня, как отметил политик, уже можно уверенно сказать — ситуация в отрасли улучшается.

По его словам, в I квартале 2025 года производители курятины продемонстрировали следующие результаты:

Доход вырос до 39,3 млрд грн, что почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года (когда предприятия впервые перешли из упрощенной системы на налог на прибыль).

Сумма уплаченного налога на прибыль возросла до 360,6 млн грн – в 63 раза больше, чем в 2022 году.

Уровень уплаты налога на прибыль повысился до 0,92% (против 0,13% в 2022 году).

Доля убыточных предприятий снизилась с 50 до 23%.

Количество предприятий с доходом более 40 млн грн выросло на 43% — до 102 плательщиков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблема коррупции для Украины не нова, однако во время полномасштабной войны она ощущается особенно остро. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал о "коррупционном налоге", который платит каждый украинец.

По его словам, не существует никаких государственных денег — это налоги украинцев, которые отчисляют из заработной платы и предназначены для обеспечения ВСУ, производства и закупок оружия, строительства фортификации. Однако, по словам политика, до фронта эти деньги не доходят из-за масштабных хищений.



