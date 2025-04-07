Налоговая начала штрафовать продавцов на OLX и Prom

С 1 марта налоговая начала получать данные о денежных переводах на счета граждан и хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров через сеть Интернет.

Налоговая приготовила штрафы для продавцов на маркет-плейсах

Такие данные указываются в фискальных чеках, которые выдаются финансовыми учреждениями при приеме средств для последующего перевода (в частности, при получении посылок с наложенным платежом на Новой почте или Укрпочте).

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина , передает портал "Комментарии".

"По информации налоговой за первые 20 дней марта были идентифицированы десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары. При этом налоговая уже предупредила граждан и предпринимателей , осуществляющих продажу товаров через Интернет, что во избежание финансовой и административной ответственности в будущем необходимо: - официально зарегистрироваться как предприятие; - производить расчеты через РРО/ПРРО; - соблюдать налоговое законодательство", – отмечает народный депутат.

По ее словам, банки и платежные сервисы автоматически формируют фискальные чеки и передают в ГНС.

Особенно абсурдной ситуация выглядит для людей, которые не ведут никакой предпринимательской деятельности, а просто пытаются избавиться от лишнего — продав старую одежду, бытовую технику или детские вещи. Теперь они могут оказаться в центре налогового внимания, получить штраф или требование задекларировать поступления.

"И как налоговая будет отделять такие операции от скрытой предпринимательской деятельности? Пока налоговая не отличалась сложной аналитической работой, поэтому не удивлюсь, если все сведется к систематичности операций (а сегодня систематически – это более трех раз в год). Есть проблема и с налогообложением полученных средств", – отметила Южанина.

Сегодня (и на этом настаивает Минфин во время различных дискуссий) все суммы средств, полученных от таких продаж ("не предпринимательских"), должны включаться в доход физического лица, такое физлицо должно подать годовую декларацию и уплатить из этих сумм в бюджет 23% (18% НДФЛ) и 5% военного сбора.

"То есть, если человек продал туфли своего выросшего из них ребенка за 200 гривен, то из них должен уплатить в бюджет 64 грн, да еще и обязан подать годовую декларацию о доходах. Зачем это нужно ?! А если такой человек продаст четыре вещи – то что должен зарегистрироваться ФЛП?!", – задается вопросом нардепка и подчеркивает, что эти вопросы необходимо немедленно урегулировать и устанавливать определенные пороги для таких операций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ГНС получила новый инструмент контроля за онлайн-продажами.