Налоговая рассылает «письма счастья» украинцам: какие штрафы ждут нарушителей

Тысячи украинцев уже получили письма с требованием явиться в налоговую для объяснений — из-за получения переводов, в частности от NovaPay — платежной системы "Новой почты", которая передает данные о получателях в налоговую.

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В случае если налоговая признает деятельность предпринимательской, но без соответствующей регистрации, лицу грозит штраф от 17 тыс. рублей. до 34 тыс. грн за первое нарушение и до 85 тыс. грн. гривен – за повторное. Также возможно доначисление налогов, представление протокола в суд и при определенных условиях — открытие уголовного производства. Об этом пишут СМИ.

Как рассказывает Экономическая Правда, в начале мая более 3000 физлиц получили письма с формулировкой "признаки осуществления хозяйственной деятельности без госрегистрации". Это касается переводов от NovaPay — платежной системы "Новой почты", которая передает данные о получателях средств в налоговую. Всего 212 из более 3000 человек оказались зарегистрированными как ФЛП, другие — потенциальные нарушители налогового законодательства.

С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения в приказ Минфина № 317, обязывающие платежные системы детализировать в фискальных чеках данные не только плательщика, но и получателя средств. Эти изменения фактически открыли налоговикам доступ к информации о получателях платежей с комментарием "за товар" — особенно если это происходит регулярно.

Речь идет преимущественно о пользователях платформ вроде OLX, Prom.ua, а также маркетплейсов типа Rozetka или клиентов "Укрпочты". Ключевым сигналом для ГНС становится регулярность: например, два-три перевода ежемесячно, даже на небольшие суммы, могут трактоваться как "систематическая хозяйственная деятельность".

"Через 200 гривен — системная деятельность?", — возмущается одна из пользователей в Facebook, получившая вызов после двух переводов от NovaPay.

В то же время, одноразовые продажи личных вещей не считаются хозяйственной деятельностью. Если человек сможет доказать, что не продавал товары на постоянной основе — штрафа можно избежать.

В комментарии для "ЭП" в ГНС подтвердили, что проверки только начались, и массовая отправка "писем счастья" будет продолжаться. Платформы доставки и маркетплейсы уже предупреждены: данные будут поступать в ГНС регулярно.

Финансисты советуют тем, кто постоянно что-нибудь продает в интернете, либо перейти на легальную деятельность, либо использовать сервисы без прямой фискализации переводов — хотя последнее в будущем также может быть урегулировано.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за ошибочной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.