Налоговая сможет контролировать сейфы: Кабмин согласился на расширение доступа к банковским данным

Кабинет Министров согласовал законопроект, предусматривающий создание реестра счетов и банковских сейфов физических лиц. Администратором этого реестра станет Государственная налоговая служба, которая будет получать данные от банков и финансовых учреждений. Таким образом, ГНС фактически будет иметь доступ к информации, ранее принадлежавшей банковской тайне.

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Законопроект, разработанный самой Налоговой, является частью процесса гармонизации с европейскими требованиями для присоединения Украины к SEPA (Единой зоны платежей в евро).

Как сообщает Кабинет Министров, в рамках нового законопроекта предлагается несколько ключевых изменений:

· Введение единого реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц, администрированием которого будет заниматься Государственная налоговая служба. Информацию в этот реестр будут предоставлять банки и другие финансовые учреждения.

· Обязательное информирование ГНС со стороны Нацбанка, коммерческих банков, небанковских учреждений и поставщиков платежных услуг об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков, а также заключении или прекращении договоров на пользование банковскими сейфами.

· Создание отдельного реестра конечных бенефициаров трастов и подобных структур, с механизмом проверки вносимых в него данных.

· Определение статуса обличителей – законопроект гарантирует им правовую защиту, а также безвозмездную юридическую помощь. В частности, предусматривается запрет на разглашение их данных и данных близких.

· Ужесточение проверки данных о бенефициарах юридических лиц, а также более жесткие санкции за несвоевременное или недостоверное представление соответствующей информации.

· Расширение круга субъектов первичного финансового мониторинга, среди которых доверительные владельцы трастов, являющиеся резидентами Украины. За надзор отвечает Министерство юстиции.

· Внедрение обязательных программ финансового мониторинга для осуществляющих его организаций и утверждение внутренних правил и процедур.

· Ужесточение ответственности за нарушения в сфере финансового мониторинга в соответствии с европейскими директивами и стандартами FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде.

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