Налоговый парадокс в Украине: решения удивляют даже народных депутатов

Украинцев ошеломили новостью, что за продажу вещей на цифровых платформах придется платить налог.

Гривна. Фото Киевской городской прокуратуры

Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала о налоговом парадоксе. По ее словам, доход от продажи дома или квартиры стоимостью 10 миллионов гривен – не облагается налогом. В этом случае есть ограничения – не облагается налогом одна продажа в год при условии пребывания в собственности более 3 лет.

Также доход от продажи легкового автомобиля стоимостью 5 миллионов гривен – не облагается налогом. Ограничение то же самое – одна продажа в год.

При этом Южанина отметила, что доход от продажи детского самоката стоимостью 200 гривен на сайте бесплатных объявлений будет облагаться налогом по ставке 10% или 23%. Нардеп объяснила, что большая ставка, если продажа самоката будет четвертой продажей в год, а перед этим лицо продаст еще три детских игрушки.

"И это при том, что все эти вещи были приобретены с доходов, которые уже обложены НДФЛ и военным сбором. Это ВСЕ, что нужно знать о налоговой политике от Минфина и действующего Правительства", — отметила Южанина.

Напомним, что в сети Интернет распространялась новость о том, что вырастут цены на подержанные автомобили в Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

Как писал портал "Комментарии", по словам нардепа, цены на подержанные авто не вырастут. Гетманцев объяснил, что в 2025 году не будут вводить новый налог на продажу автомобилей. По его словам, в 2025 году в Украине действуют следующие налоги при продаже авто:

Первое проданное авто (мотоцикл или мопед) в год – без налога,

2-е проданное авто — 5% НДФЛ,

3-е и дальше – 18% НДФЛ.

Гетманцев подчеркнул, что информация якобы "заплатишь 18% с первого авто" — это фейк.



