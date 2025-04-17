Намек на продолжение войны: что говорят в Минфине о бюджете следующего года

Несмотря ан непрекращающиеся разговоры о перемирии и прекращении войны Министерство финансов Украины прогнозирует высокие расходы на оборону в следующем году. Есть несколько вариантов, где найти деньги. Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

"Несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах, мы не видим надежных признаков того, что бюджет следующего года будет свободным от существенных военных расходов", — сказал министр.

По его словам, поэтому нужно очень взвешенно подойти к планированию следующего бюджета.

Сергей Марченко отметил, что Минфин уже имеет несколько вариантов, и все они предусматривают больший дефицит, чем мы обязались по программе МВФ. Это означает, что либо украинцам нужно найти новые источники финансирования, либо рисковать очень жесткой посадкой для нашей экономики, а это уже поставит под угрозу нынешнюю стабильность.

Марченко считает очень положительным для Украины то, что есть программа МВФ. Благодаря ей, считает министр, удается обеспечивать необходимую прозрачность и предсказуемость, планировать будущую финансовую поддержку и формировать бюджет.

"Практически все двусторонние соглашения и программы финансовой поддержки содержат положение о наличии программы МВФ. То есть если мы ожидаем конкретные программы поддержки от ЕС, США, Японии, Канады или других стран, это означает, что мы должны сохранять действие программы МВФ", — сказал он.

По его словам, Украина постепенно сможет уменьшать зависимость от внешней помощи.

Сергей Марченко подчеркнул, сейчас правительство занято решением задачи, что называется со звездочкой, ведь нужно найти способ сократить дефицит в 2026 году наполовину по сравнению с 2025-м. на сегодняшний день у Кабмина недостаточно аргументов или обоснованных предположений, как именно мы этого достигнем.

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