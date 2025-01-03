Нардеп одобряет повышение зарплат чиновникам и не понимает возмущение общества

Народный депутат Александр Федиенко, который судится с нардепкой Марьяной Безуглой, считает повышение зарплат государственным чиновникам достаточно оправданным, что будет побуждать чиновников к принятию эффективных решений.

Александр Федиенко. Фото из открытых источников

В своей публикации он ссылается на издание Цензор.нет, где пишут, что средняя зарплата сотрудников государственных органов власти центрального уровня в ноябре 2024 выросла до 61,95 тыс. грн по сравнению с 57,5 тыс. грн. грн в октябре. В то же время, еще в январе средняя зарплата чиновников составляла 38,6 тыс. грн.

Средний должностной оклад составляет 22,6 тыс. грн.

"Но при этом не могу понять, почему когда мы ищем в бизнес эффективного менеджера, мы предлагаем ему ЗП иногда сотни тысяч, а менеджер, управляющий в государственном секторе, должен делать это условно бесплатно. Но при этом мы хотим от этих менеджеров эффективных действенных решений. Хотя может это какой-то сговор и диверсия набирать на руководящие должности государственных менеджеров, людей без опыта и образования. Депутаты вообще другая история, они вообще должны работать за еду", – пишет нардеп.

По словам Федиенко, как невозможно построить, управлять, развивать, эффективный бизнес, не имея эффективного, дорогого, менеджера, так все работает и в государственном управлении.

"Система советских времен уже давно позади. И нам нужно привыкнуть к тому, что если мы хотим развития в государственном секторе, мы должны покупать дорогих менеджеров, но при этом их контролировать, ставить соответствующие КРИ, а в случае не исполнения, менять такого менеджера", – подчеркнул Федиенко.

При этом в этой же статье Цензор.нет отмечается, что по состоянию на ноябрь 2024 года наибольшие зарплаты получали в Антимонопольном комитете Украины. В среднем его работники получают 118,7 тысяч грн.

Отметим, что главой Антимонопольного комитета все еще остается Павел Кириленко, экс-председатель Донецкой ОВА, в отношении которого прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу. По данным Центра противодействия коррупции, его подозревают во лжи в декларации и незаконном обогащении более чем на 72 млн грн, а не 56 млн грн, как было ранее.

По данным следствия, с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимости и люксового авто, записав все на родственников своей жены.

Напомним, Кириленко внес залог в 30 млн грн и вышел на свободу.

В то время, когда Кириленко и другие госслужащие получают зарплаты более ста тысяч гривен, например, учителям в 2025 году тоже "светит" повышение зарплат, однако речь идет о более скромных суммах.

Так, КМУ утвердил новую надбавку для учителей: 1300 гривен с 1 января 2025 года и 2600 гривен с 1 сентября 2025 года. Это при условии, что военный сбор увеличили на 3,5%, что уменьшает зарплаты, в том числе и учителям. То есть, эти деньги будут компенсацией за налоги, а фактически зарплата не изменится.