Нардепы готовят новые налоги: кого заставят "поделиться" заработанным

Нардепы готовят новые налоги для украинцев — планируют облагать налогом цифровые платформы, такие как Uklon, Bolt и Glovo.

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Основная ставка налога, вероятно, составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей, пишет издание Оboz.

Отмечается, что такой шаг является не только обязательством по пути к евроинтеграции, но и одним из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансовой поддержки Украины.

По данным СМИ, в апреле правительство должно передать законопроект в парламент. Основная идея – создание автоматического международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Законопроект коснется компаний, предоставляющих услуги через цифровые платформы. В Украине это, прежде всего, Uklon, Bolt, Glovo и другие сервисы.

СМИ сообщает, что на данный момент обсуждаются два варианта налогообложения:

самозанятые представляют декларации и платят налоги самостоятельно;

налоговыми агентами становятся платформы, которые будут автоматически удерживать налоги с заработков своих пользователей.

Предлагаемая рабочей группой ставка налога составляет 5% от дохода. Отмечается, что это меньше стандартного налогообложения, которое действует для юридических лиц, однако сопоставимо со ставкой единого налога для ФЛП.

Напомним, что новые налоги, которые народные депутаты ввели в Украине, нанесли сокрушительный удар ФЛПам. В декабре 2024 года, как писал портал "Комментарии", 22 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность.



