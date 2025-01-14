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Нардепы готовят новые налоги: кого заставят "поделиться" заработанным

Нардепы взялись за такси и доставку еды: СМИ узнали, какие налоги предлагают установить

сегодня, 16:01
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Кречмаровская Наталия

Нардепы готовят новые налоги для украинцев — планируют облагать налогом цифровые платформы, такие как Uklon, Bolt и Glovo.

Нардепы готовят новые налоги: кого заставят "поделиться" заработанным

Фото портал "Комментарии"

Основная ставка налога, вероятно, составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей, пишет издание Оboz.

Отмечается, что такой шаг является не только обязательством по пути к евроинтеграции, но и одним из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансовой поддержки Украины.

По данным СМИ, в апреле правительство должно передать законопроект в парламент. Основная идея – создание автоматического международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Законопроект коснется компаний, предоставляющих услуги через цифровые платформы. В Украине это, прежде всего, Uklon, Bolt, Glovo и другие сервисы.

СМИ сообщает, что на данный момент обсуждаются два варианта налогообложения:

  • самозанятые представляют декларации и платят налоги самостоятельно;

  • налоговыми агентами становятся платформы, которые будут автоматически удерживать налоги с заработков своих пользователей.

Предлагаемая рабочей группой ставка налога составляет 5% от дохода. Отмечается, что это меньше стандартного налогообложения, которое действует для юридических лиц, однако сопоставимо со ставкой единого налога для ФЛП.

Напомним, что новые налоги, которые народные депутаты ввели в Украине, нанесли сокрушительный удар ФЛПам. В декабре 2024 года, как писал портал "Комментарии", 22 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность.




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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/v-ukraini-gotuyut-novi-podatki-dlya-dostavki-izhi-ta-taksi-vid-uklon-bolt-glovo-ta-inshih-servisiv-hochut-otrimati-10-mlrd.htm
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