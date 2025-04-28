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Нардепы хотят получать больше денег на аренду жилья: подробности

В Раде хотят пересмотреть размер компенсации за аренду жилья или гостиничного комплекса

сегодня, 18:40
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Кречмаровская Наталия

Народные депутаты Украины могут увеличить размер компенсации на аренду жилья. Соответствующее постановление было зарегистрировано в Верховной Раде Украины №13216 от 28.04.2025.

Нардепы хотят получать больше денег на аренду жилья: подробности

Гривна. Иллюстративное фото

В пояснительной записке отмечается, что объемы расходов для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера менялись в последний раз по предложению главного распорядителя бюджетных средств и по решениям Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины восьмого созыва с 1 сентября 2017 года. Сейчас средства для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера – в расчете 650,0 грн в сутки в зависимости от количества календарных дней месяца, соответственно: в январе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре – 20 150,0 грн в месяц, в апреле, июне, сентябре, ноябре – 19 500,0 грн и в феврале – 18 200,0 грн.

“При этом, учитывая индекс потребительских цен за период 2018-2024 годов, размер компенсации должен бы вырасти за этот период в среднем больше на 77 процентов, как пример рост цен на топливо увеличился по сравнению с 2 2018 годом в 4,3 раза или на 400 процентов, коммунальные услуги по сравнению с 2 59 процентов”, — говорится в документе.

Поэтому предлагают утвердить, что объем средств для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера будет рассчитываться исходя из нормы 900,0 грн в сутки.

Нардепы хотят получать больше денег на аренду жилья: подробности - фото 2


Инициатором законопроекта выступил Кальченко Сергей Витальевич (Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины).

Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко, как писал портал "Комментарии", рассказал, почему нервничают народные избранники.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56284
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