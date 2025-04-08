Назван город, где живет наибольшее количество миллионеров

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Slava Kot
Нью-Йорк снова подтвердил статус финансовой столицы мира, заняв первое место в ежегодном рейтинге городов с наибольшим количеством долларовых миллионеров. Согласно отчету консалтинговой компании Henley & Partners совместно с аналитической фирмой New World Wealth, в Нью-Йорке проживает более 384 тысяч миллионеров.
Нью-Йорк. Фото: Unsplash
Новый отчет компании Henley & Partners показал, что за последнее десятилетие количество миллионеров в Нью-Йорке выросло на 45%. Таким образом, Нью-Йорк стал городом, где проживает наибольшее количество долларовых миллионеров – более 384 тысячи. Кроме того, в городе проживают 818 человек с состоянием более 100 миллионов долларов.
Второе место в мировом рейтинге заняла агломерация залива Сан-Франциско, охватывающая сам Сан-Франциско и Кремниевую долину. За последние 10 лет количество миллионеров здесь возросло почти вдвое – до 342,4 тысячи миллионеров.
Именно Сан-Франциско опережает Нью-Йорк по количеству миллиардеров: 82 против 66. Такая динамика роста объясняется стремительным развитием технологических компаний, стартапов и венчурного инвестирования, что превратило регион в эпицентр создания большого состояния.
10 городов, где живет самое большое количество миллионеров.
Не все мегаполисы смогли удержать свои позиции. Москва и Лондон стали единственными городами в топ-50 рейтинге, где за последние десять лет зафиксировано сокращение числа миллионеров. В британской столице этот показатель снизился на 12%, а в российской – на 25%. Москва заняла 40 место с общим количеством 30 тысяч миллионеров.
В целом, отчет Henley & Partners свидетельствует, что богатство в мире концентрируется в городах с динамичной экономикой, инновационной инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом. В то время как традиционные финансовые центры, сталкивающиеся с политической нестабильностью или регуляторными изменениями, постепенно теряют свою привлекательность для богатых.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в каких городах живет больше всего миллиардеров.
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