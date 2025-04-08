logo

BTC/USD

79893.10

ETH/USD

1582.13

LTC/USD

73.01

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Назван город, где живет наибольшее количество миллионеров
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван город, где живет наибольшее количество миллионеров

Рейтинг городов с самым большим количеством миллионеров в мире возглавил Нью-Йорк.

сегодня, 14:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Нью-Йорк снова подтвердил статус финансовой столицы мира, заняв первое место в ежегодном рейтинге городов с наибольшим количеством долларовых миллионеров. Согласно отчету консалтинговой компании Henley & Partners совместно с аналитической фирмой New World Wealth, в Нью-Йорке проживает более 384 тысяч миллионеров.

Назван город, где живет наибольшее количество миллионеров

Нью-Йорк. Фото: Unsplash

Новый отчет компании Henley & Partners показал, что за последнее десятилетие количество миллионеров в Нью-Йорке выросло на 45%. Таким образом, Нью-Йорк стал городом, где проживает наибольшее количество долларовых миллионеров – более 384 тысячи. Кроме того, в городе проживают 818 человек с состоянием более 100 миллионов долларов.

Второе место в мировом рейтинге заняла агломерация залива Сан-Франциско, охватывающая сам Сан-Франциско и Кремниевую долину. За последние 10 лет количество миллионеров здесь возросло почти вдвое – до 342,4 тысячи миллионеров.

Именно Сан-Франциско опережает Нью-Йорк по количеству миллиардеров: 82 против 66. Такая динамика роста объясняется стремительным развитием технологических компаний, стартапов и венчурного инвестирования, что превратило регион в эпицентр создания большого состояния.

10 городов, где живет самое большое количество миллионеров.

  • — Нью-Йорк – 384 тысячи
  • — Сан-Франциско – 342 тысячи
  • — Токио – 292 тысячи
  • — Сингапур – 242 тысячи
  • — Лос-Анджелес – 220 тысяч
  • — Лондон – 215 тысяч
  • — Париж – 160 тысяч
  • — Гонг Конг – 154 тысячи
  • — Сидней – 152 тысячи
  • — Чикаго – 127 тысяч

Не все мегаполисы смогли удержать свои позиции. Москва и Лондон стали единственными городами в топ-50 рейтинге, где за последние десять лет зафиксировано сокращение числа миллионеров. В британской столице этот показатель снизился на 12%, а в российской – на 25%. Москва заняла 40 место с общим количеством 30 тысяч миллионеров.

В целом, отчет Henley & Partners свидетельствует, что богатство в мире концентрируется в городах с динамичной экономикой, инновационной инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом. В то время как традиционные финансовые центры, сталкивающиеся с политической нестабильностью или регуляторными изменениями, постепенно теряют свою привлекательность для богатых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в каких городах живет больше всего миллиардеров.

Также "Комментарии" писали, что ИИ назвал города, где живут миллионеры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.henleyglobal.com/publications/wealthiest-cities-2025/top-50-cities-millionaires
Теги:

Новости

Все новости