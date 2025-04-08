Назван город, где живет наибольшее количество миллионеров

Нью-Йорк снова подтвердил статус финансовой столицы мира, заняв первое место в ежегодном рейтинге городов с наибольшим количеством долларовых миллионеров. Согласно отчету консалтинговой компании Henley & Partners совместно с аналитической фирмой New World Wealth, в Нью-Йорке проживает более 384 тысяч миллионеров.

Нью-Йорк. Фото: Unsplash

Новый отчет компании Henley & Partners показал, что за последнее десятилетие количество миллионеров в Нью-Йорке выросло на 45%. Таким образом, Нью-Йорк стал городом, где проживает наибольшее количество долларовых миллионеров – более 384 тысячи. Кроме того, в городе проживают 818 человек с состоянием более 100 миллионов долларов.

Второе место в мировом рейтинге заняла агломерация залива Сан-Франциско, охватывающая сам Сан-Франциско и Кремниевую долину. За последние 10 лет количество миллионеров здесь возросло почти вдвое – до 342,4 тысячи миллионеров.

Именно Сан-Франциско опережает Нью-Йорк по количеству миллиардеров: 82 против 66. Такая динамика роста объясняется стремительным развитием технологических компаний, стартапов и венчурного инвестирования, что превратило регион в эпицентр создания большого состояния.

10 городов, где живет самое большое количество миллионеров.

— Нью-Йорк – 384 тысячи

— Сан-Франциско – 342 тысячи

— Токио – 292 тысячи

— Сингапур – 242 тысячи

— Лос-Анджелес – 220 тысяч

— Лондон – 215 тысяч

— Париж – 160 тысяч

— Гонг Конг – 154 тысячи

— Сидней – 152 тысячи

— Чикаго – 127 тысяч

Не все мегаполисы смогли удержать свои позиции. Москва и Лондон стали единственными городами в топ-50 рейтинге, где за последние десять лет зафиксировано сокращение числа миллионеров. В британской столице этот показатель снизился на 12%, а в российской – на 25%. Москва заняла 40 место с общим количеством 30 тысяч миллионеров.

В целом, отчет Henley & Partners свидетельствует, что богатство в мире концентрируется в городах с динамичной экономикой, инновационной инфраструктурой и благоприятным инвестиционным климатом. В то время как традиционные финансовые центры, сталкивающиеся с политической нестабильностью или регуляторными изменениями, постепенно теряют свою привлекательность для богатых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в каких городах живет больше всего миллиардеров.

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