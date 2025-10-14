logo

BTC/USD

111312

ETH/USD

3990.3

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Назван самого молодого миллиардера в мире, который самостоятельно добился успеха
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван самого молодого миллиардера в мире, который самостоятельно добился успеха

Основатель Polymarket Шейн Коплан стал самым молодым миллиардером мира в 27 лет после инвестиций от владельца NYSE

14 октября 2025, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В мире, где большинство молодых миллиардеров наследуют свои капиталы, история Шейна Коплана послужила редким примером самостоятельного прорыва. 27-летний основатель и генеральный директор платформы прогнозов Polymarket официально стал самым молодым self-made (сделал себя сам) миллиардером в мире.

Назван самого молодого миллиардера в мире, который самостоятельно добился успеха

Шейн Коплан самый молодой миллиардер, самостоятельно достигший успеха

Шейн Коплан преодолел отметку оценки своего состояния после того, как его платформу Polymarket оценили в 9 миллиардов долларов благодаря инвестициям в размере 2 миллиардов долларов от Intercontinental Exchange – эта компания владеет Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).

Коплан относится к когорте тех людей, которые бросили обучение ради собственного проекта. Предприниматель решил уйти из Нью-Йоркского университета и создал стартап Polymarket в ванной комнате квартиры, а менее чем через десятилетие его состояние превысило 1 млрд долларов.

Polymarket стал одним из самых успешных криптоприложений десятилетия. Популярность платформы объясняется простотой пользования, ведь любой может делать прогнозы на политические, экономические или социальные события, используя криптовалюту. В частности, платформа позволяет делать ставки на выборы президента США или окончание войны в Украине.

По данным Dune Analytics, Polymarket уже обработал более 18,1 млрд долларов объема торгов и привлек 1,3 млн уникальных пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до этого титул младшего self-made миллиардера принадлежал американской предпринимательнице Люси Гуо, которая достигла состояния в 1,25 млрд долларов в 30 лет. До Люси Гуо самой молодой миллиардершей была певица Тейлор Свифт.

Также "Комментарии" писали о самом молодом миллиардере в мире, который получил состояние от наследства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости