НБУ объяснил, почему расходы валюты достигли рекорда в конце 2024 года

Национальный банк Украины в декабре 2024 года потратил на валютные интервенции 5,3 млрд. долларов. Это стало возможным благодаря значительным объемам международной помощи, оказавшим существенное влияние на финансовый рынок. Как сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга на YouTube, в декабре отмечался сезонный фактор – существенный рост бюджетных расходов, что было обусловлено международной поддержкой.

Национальный банк Украины. Фото: 24 Канал

"Объем валютных интервенций напрямую зависит от объема полученной международной помощи и бюджетных расходов", – объяснил Гелетий.

По его словам, в декабре Украина получила 9,5 млрд долларов внешней помощи. Эти средства правительство использовало для финансирования расходов, значительная часть которых направлялась на закупку импортных товаров и услуг.

"В условиях войны наша зависимость от импорта значительна. Поэтому основная часть средств переводилась в гривну и тратилась на закупку товаров и услуг за рубежом", — отметил он.

Гелетий добавил, что хотя сумма интервенций в декабре достигла 5,3 млрд долларов, этот показатель контролируется, учитывая объемы резервов. Международная помощь стала ключевым фактором, позволяющим обеспечить финансирование бюджетных нужд.

Замглавы НБУ также риторически спросил, было бы лучше при условиях меньшей международной помощи, если бы это привело к уменьшению интервенций.

Напомним, что в декабре 2024 года НБУ продал рекордные 5,284 млрд долларов на межбанковском валютном рынке. Общий объем продаж валюты за год составил 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд больше, чем в 2023 году.

"Комментарии" уже писали, что Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года. Ставка повышается второй раз подряд.