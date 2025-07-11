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Некоторые ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов: как этим воспользоваться

Мобилизированные ФЛП освобождаются от уплаты налогов: как воспользоваться новыми нормами

11 июля 2025, 16:10
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Недилько Ксения

Физические лица-предприниматели, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, могут быть освобождены от уплаты налогов и представления отчетности на время службы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Налоговой службы Украины.

Некоторые ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов: как этим воспользоваться

Некоторые ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов: как этим воспользоваться

Так, вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (Закон №4505-ІХ).

Налоги, которые не будут уплачиваться:

- налог на доходы физических лиц,

- единый налог,

- военный сбор,

- ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Что делать ФЛП:

• если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;

• если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

ГНС последовательно инициировала решение налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов и создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию о новых нормах все "горячие линии" продолжают работать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что онлайн-платформы для взрослых, такие как OnlyFans, стали источником заработка для тысяч украинцев. С одной стороны, миллионные доходы и возможность работать независимо. С другой стороны, внимание государственной налоговой службы, уголовные производства и неопределенный правовой статус. На фоне активного налогообложения и одновременно запрета порнографии в Украине возникает правовая коллизия: может ли государство брать налоги с деятельности, которая одновременно криминализирована?



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