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Недилько Ксения
Физические лица-предприниматели, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, могут быть освобождены от уплаты налогов и представления отчетности на время службы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Налоговой службы Украины.
Некоторые ФЛП могут быть освобождены от уплаты налогов: как этим воспользоваться
Так, вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс (Закон №4505-ІХ).
Налоги, которые не будут уплачиваться:
- налог на доходы физических лиц,
- единый налог,
- военный сбор,
- ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.
Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Что делать ФЛП:
• если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;
• если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.
ГНС последовательно инициировала решение налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов и создала в территориальных органах рабочие группы. Для удобства и возможности получить консультацию о новых нормах все "горячие линии" продолжают работать.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что онлайн-платформы для взрослых, такие как OnlyFans, стали источником заработка для тысяч украинцев. С одной стороны, миллионные доходы и возможность работать независимо. С другой стороны, внимание государственной налоговой службы, уголовные производства и неопределенный правовой статус. На фоне активного налогообложения и одновременно запрета порнографии в Украине возникает правовая коллизия: может ли государство брать налоги с деятельности, которая одновременно криминализирована?