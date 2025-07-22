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Неожиданная причина, почему украинцы не держат деньги в банках

Опрос показал, что большинство украинцев не пользуются банками не из-за страха, а из-за нехватки средств.

22 июля 2025, 18:05
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Slava Kot

Около половины украинцев не держат свои деньги в банках. Основная причина этого не в недоверии к банковской системе, а отсутствие средств для сбережений из-за низких доходов. Несмотря на это, доля тех, кто хранит деньги в банках в Украине выросла.

Неожиданная причина, почему украинцы не держат деньги в банках

Почему украинцы не держат деньги в банках. Фото из открытых источников

По данным опроса группы "Рейтинг", 40% украинцев совсем не хранят деньги на банковских счетах. Среди имеющих сбережения в банках 32% имеют на счетах незначительную часть своих средств, 12% – половину, а 16% – большую часть.

Среди тех, кто не хранит деньги на банках, 68% объясняет это тем, что не имеют возможности откладывать деньги из-за низких доходов. Только 25% назвали причиной недоверие к банковской системе. Другие же отметили высокие ежемесячные расходы – 10%, предпочтение другим способам сбережения – 7% или нестабильные заработки – 4%.

Неожиданная причина, почему украинцы не держат деньги в банках - фото 2

Почему украинцы не хранят деньги в банках

Самым распространенным типом банковского счета в Украине остается зарплатный карточный — у него 49% опрошенных. 36% пользуются текущим счетом в гривне, а еще 31% имеют пенсионный счет.

Несмотря на такие показатели, общий уровень доверия к банковской системе в Украине вырос с 64% в 2023 году до 68% в 2025 году. Также доля тех, кто содержит большинство своих сбережений в банках, выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы могут увеличить свою пенсию по нескольким путям и что нужно для этого сделать.

Также "Комментарии" писали, что украинцам нужно платить налоги с подарков в 2025 году. Названы новые суммы и исключения по уплате налогов за подарки.



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