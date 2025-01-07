Неожиданно подорожал популярный продукт в Украине: стоимость впечатляет

Цены на чеснок в украинских магазинах достигли исторического максимума в 200 грн за килограмм. Дефицит возник из-за сокращения посевных площадей на 15% и роста спроса в Европе, где цены еще выше.

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С середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн/кг. В гривнах это абсолютный рекорд. Об этом пишет УНН.

Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его выращивали на больших полях.

У Украины нет достаточных его запасов, а импорт качественного чеснока слишком дорог.

Отмечается, что чеснок подорожал из-за наложения друг на друга нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него возрос спрос. Эксперты связывают это с увеличением числа эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни.

В Европе цены на него в 1,5 раза дороже. В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с облачными почти 20 евро за килограмм.

Во-вторых, чеснока не хватает на всех – предложение отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС – Испания.

Европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов – 1200 евро за тонну. Так что цена растет, но чеснок все равно покупают.

По статистике Госстата, за четыре года, с 2020 года, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% — до 21 000 га. Практически все выращивают маленькие и семейные хозяйства. Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площадь посевов.

Главная проблема с выращиванием чеснока – необходимость привлечения большого количества работников. За последние пять лет в Украину не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока – ни одной сеялки, калибратора, уборочного комбайна, добавляют аналитики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине подорожает любимый продукт.