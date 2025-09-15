logo

Главная Новости Финансы 2025 Неожиданное планирование госбюджета на 2026 год
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданное планирование госбюджета на 2026 год

Кабмин утвердил проект госбюджета-2026: рекордные расходы на оборону, рост доходов и социальные программы

15 сентября 2025, 20:45
Автор:
Ткачова Марія

Правительство Украины представило проект государственного бюджета на 2026 год, предусматривающий существенное увеличение как доходов, так и расходов. Общий объем расходов заложен на уровне 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд больше, чем в 2025 году.

Неожиданное планирование госбюджета на 2026 год

Планирование госбюджета на 2026 год

Оборона и безопасность

Наибольшая часть средств традиционно направляется на сектор безопасности и обороны — 2,8 трлн гривен, что составляет более четверти ВВП страны (27,2%). Это на 168,5 млрд больше, чем в прошлом. Отдельно на вооружение и военные разработки заложено 44,3 млрд. грн.

Образование и наука

Образовательная сфера получит 265,4 млрд. гривен. Бюджет предполагает повышение зарплат учителей на 50%, вдвое возрастут стипендии, а в школах планируется ввести бесплатное питание. На науку предусмотрено почти 20 млрд грн, в том числе на поддержку молодых ученых и развитие оборонных технологий.

Здравоохранение

Медицинская отрасль получит 258 млрд. гривен. Планируется повышение зарплат для медиков, расширение программ безвозмездных лекарств, а также запуск масштабной программы Check-up 40 с финансированием в 10 млрд грн.

Социальная политика

На пенсионное обеспечение заложено более 1 трлн. гривен, что включает индексацию выплат. Социальные программы получат 467,1 млрд грн — эти средства будут направлены на помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку людей с инвалидностью и стимулирование рождаемости. Для ветеранов предусмотрено около 18 млрд грн на жилье, медицинскую помощь и стоматологические услуги.

Регионы и экономика

Доходы общин запланированы на уровне 871,9 млрд. гривен, а объем государственных трансфертов составит 289,3 млрд. грн. Бизнес-сектор получит 41,5 млрд грн на кредиты, программу "Еселя", гранты и проект Brave1. Аграрный сектор – 13,1 млрд грн, в том числе на орошение и грантовые программы.

Культура и восстановление

На развитие культуры государство направит почти 16 млрд грн, в том числе на создание национального контента. Восстановление разрушенной инфраструктуры будет профинансировано в пределах 45,9 млрд грн.

Доходы бюджета

Доходы казны в 2026 году заложены на уровне 2,82 трлн гривен. Это на 446,8 млрд больше, чем в 2025 году. Важный акцент – эти показатели сформированы без учета международной помощи и грантов, что свидетельствует об амбициозных планах правительства значительно нарастить собственные финансовые поступления.

Источник: https://t.me/yzheleznyak/14224
