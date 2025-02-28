В пятницу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны подписать соглашение о полезных ископаемых. Отмечается, что это рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от природных ресурсов Украины в обмен на гарантии безопасности.

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Однако американские эксперты проанализировали документ и обнаружили правовые пробелы, пишет издание Reuters.

Доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан Макгерри отметил, что соглашение создает обязательства по сотрудничеству, но не имеет никаких конкретных обязательств оборонного характера. По его словам, в этом соглашении США не дали конкретных гарантий.

Эксперт добавил, что детали предстоит проработать во время предстоящих переговоров, которые могут завершиться подписанием обязательного соглашения.

Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным для обсуждения чувствительных вопросов, как пишет издание, отметил, что документ "кажется достаточно выгодным соглашением для обеих сторон".

Одно из условий, на которые обратил внимание МакГерри, является то, что в проекте прямо указано, что в предстоящих переговорах о фонде Украина и США "стремятся избегать конфликтов с обязательствами Украины" на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

Профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер отметил, что рамочное соглашение не содержит никаких ссылок на механизм разрешения споров, и доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения.

"Соглашение демонстрирует некоторую неопределенность со стороны США относительно того, имеет ли правительство полномочия участвовать в фонде, предусматривающем соглашение", — сказал эксперт, добавив, что согласованное соглашение о фонде, вероятно, потребует одобрения Конгресса.

Гильермо Кристенсен, эксперт по национальной безопасности и международной торговле американской юридической фирмы K&L Gates, сказал, что система предлагает "уникальный и беспрецедентный подход", которого нет в других национальных соглашениях.

Напомним, что Лукашенко, как писал портал "Комментарии", предположил, что разработка Америкой недр в Украине может раздражать Путина.



