Никогда не покупайте евро этого номинала, чтобы не потерять сбережения

Украинцы часто сталкиваются с двойными курсами валют или дополнительными комиссиями при обмене старых долларовых банкнот. По евро таких проблем меньше, однако существует нюанс, который следует учитывать владельцам иностранных купюр.

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В частности, следует отметить, что Европейский центральный банк еще в 2019 году начал постепенное выведение купюры 500 евро из оборота. Основная причина – высокий уровень подделок, поскольку именно этот номинал чаще всего использовался в мошеннических финансовых операциях.

Хотя банкнота остается официальным платежным средством, впрочем, ее использование может вызвать трудности. Как объясняют банкиры, такие купюры появляются все реже, а их обмен или использование могут повлечь за собой проблемы.

По их словам, если в обменнике предлагают такую купюру, то лучший совет не брать: да, это все еще законное платежное средство, но в Нидерландах, например, 500 евро не примут, а банки в Украине будут спрашивать о происхождении средств.

Банкиры говорят, что во избежание рисков стоит как можно быстрее обменять эти купюры на гривны или другую валюту. Особенно опасно получать их на "черном рынке", поскольку вероятность наткнуться на подлог значительно возрастает.

Кроме того, банкиры добавляют, что в ближайшие годы Европейский центральный банк намерен обновить дизайн всех банкнот и постепенно отказаться от крупных номиналов. Не исключено, что следующим под сокращение попадет 200 евро.

Если это произойдет, ситуация повторится: банкноты будут постепенно выводить из обращения, и их обмен или использование может осложниться. Поэтому украинцам советуют отдавать предпочтение более мелким и средним номиналам, которые более удобны для расчетов и безопасны для обмена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине стали обнаруживать больше фальшивых купюр – подделывают гривны, а также иностранные валюты.



