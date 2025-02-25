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Новая денежная помощь для населения от Правительства: что известно

В сети распространяется информация о новой помощи от Правительства для населения

сегодня, 14:56
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Недилько Ксения

В сети распространяются сообщения о якобы возможности получения денежной помощи населению через подачу заявки на сайте Правительственного контактного центра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где отмечают, что это фейк.

Новая денежная помощь для населения от Правительства: что известно

Иллюстративное фото

ЦПД верифицировал эту информацию в правительстве и установил, что она не соответствует действительности.

"Достоверная информация о льготах и помощи для населения Украины содержится на ресурсах Министерства социальной политики и на Портале государственных услуг. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине индексация пенсий запланирована на 1 марта 2025 года, то есть размер пенсии у многих пенсионеров увеличится. Однако некоторые категории граждан могут не рассчитывать на повышение пенсий с начала весны.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на постановление о порядке индексации пенсий в Украине от 20 февраля 2019 г. №124.

Так, согласно документу, индексация касается неработающих граждан Украины, получающих пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, то есть из солидарной системы. Пенсии повышаются на коэффициент, учитывающий инфляцию за прошлый год и повышение зарплат за три года. В этом году он по расчетам должен составлять 1,115. При этом индексация касается только базовой пенсии без учета дополнительных доплат, гарантий и т.п.

С 1 марта не получат повышения 2,8 млн пенсионеров, продолжающих работать. Для них предусмотрен другой механизм повышения с апреля. Размер увеличения будет значительно меньше индексации.



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