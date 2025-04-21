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Новое оборудование на миллионы: что получили наши военные на этот раз

Украина получила партию техники от IT-коалиции почти на 2 млн. евро

сегодня, 21:34
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Ткачова Марія

Министерство обороны Украины получило новую партию важного оборудования для войск. Ее профинансировали Люксембург и Исландия , а общая стоимость техники — почти 2 миллиона евро .

Новое оборудование на миллионы: что получили наши военные на этот раз

Иллюстративное фото оборудования — чат GPT

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко . Она поблагодарила партнеров за помощь и подчеркнула, что это оборудование поможет улучшить связь на фронте , что очень важно для наших военных.

В этот раз Украина получила:

3 288 точек доступа к интернету разных моделей

500 маршрутизаторов

460 зарядных станций с солнечными панелями

872 телефона

Это уже третья партия помощи ИТ-коалиции в 2025 году.

— В январе партнеры передали оборудование на 3,3 млн евро ,

– В феврале – еще на 7,5 млн евро .

IT-коалиция – это объединение стран, которые помогают Украине в сфере цифровых технологий, связи и кибербезопасности. Она работает в рамках международного оборонного формата, который еще называют Рамштайн .

Сейчас в ИТ-коалицию входят 16 стран , в том числе:   Бельгия, Дания, Испания, Италия, Канада, Литва, Латвия, Германия, Финляндия, Швеция, Япония и другие.

Главную роль в этой коалиции играют Эстония и Люксембург .

Такое оборудование позволяет военным оставаться на связи даже в условиях боя – это спасает жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в бюджет Украины поступило 6,5 миллионов гривен: продали арестованный российский танкер Nika Spirit. По словам специалистов, танкер был в очень плохом состоянии – изношен на 80%. Чтобы восстановить его, нужно было вложить еще около 20 миллионов гривен. Но, несмотря на это, на аукционе за него соревновались четыре участника, что помогло значительно поднять цену.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/it-koalicziya-peredala-ukrayini-obladnannya-na-majzhe-2-mln-yevro-katerina-chernogorenko
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