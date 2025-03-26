Новые правила выплаты пенсий за границей и на оккупированной территории: что изменил Кабмин

В Министерстве социальной политики рассказали об изменениях в выплатах пенсий украинцам на временно оккупированной территории и за границей.

Иллюстративное фото

Отмечается, что ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. В министерстве подчеркнули, что такая ситуация усложняла получение средств.

Для урегулирования вопроса Кабмин принял изменения, в соответствии с которыми будут установлены единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом.

"Отныне такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только "Ощадбанка", как было до этого", — пояснили в министерстве.

При этом пенсионерам, проживающим на ВОТ и за рубежом, нужно раз в год проходить физическую идентификацию. Выполнить физическое доказательство необходимо до 31 декабря каждого года.

Также есть условия для пенсионеров на оккупированной территории – они должны делать минимум одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев. Такое условие следует выполнить, если в этот период не была проведена физическая идентификация.

"Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины (например, на ВОТ или за рубежом) — жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он", — поясни изменения в Минсоцполитики.

При этом пенсии будут выплачивать украинцам, проживающим на ВОТ или выехавшим из ВОТ, только при условии, если они не получают пенсию от РФ. Для этого необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от РФ и подать в ПФУ.

Напомним, что Кабмин, как писал портал "Комментарии", анонсировал новую индексацию пенсий в апреле.



