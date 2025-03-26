Новые правила выплаты пенсий за границей и на оккупированной территории: что изменил Кабмин

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве социальной политики рассказали об изменениях в выплатах пенсий украинцам на временно оккупированной территории и за границей.
Иллюстративное фото
Отмечается, что ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. В министерстве подчеркнули, что такая ситуация усложняла получение средств.
Для урегулирования вопроса Кабмин принял изменения, в соответствии с которыми будут установлены единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом.
При этом пенсионерам, проживающим на ВОТ и за рубежом, нужно раз в год проходить физическую идентификацию. Выполнить физическое доказательство необходимо до 31 декабря каждого года.
Также есть условия для пенсионеров на оккупированной территории – они должны делать минимум одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев. Такое условие следует выполнить, если в этот период не была проведена физическая идентификация.
При этом пенсии будут выплачивать украинцам, проживающим на ВОТ или выехавшим из ВОТ, только при условии, если они не получают пенсию от РФ. Для этого необходимо написать заявление на ПФУ в произвольной форме о неполучении пенсии от РФ и подать в ПФУ.
Напомним, что Кабмин, как писал портал "Комментарии", анонсировал новую индексацию пенсий в апреле.
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