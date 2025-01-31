Новый дефицит: стоимость борща значительно выросла из-за этого овоща

Цена на белокочанную капусту в Украине достигла исторического максимума – до 40 грн за килограмм. За последнюю неделю овощ подорожал на 15% и эксперты прогнозируют дальнейший рост. Основная причина – быстрое сокращение запасов в фермерских хозяйствах и низкое предложение качественной продукции. Как это повлияет на украинцев и что ожидать разбирались "Комментарии", ссылаясь на аналитиков EastFruit.

Борщ. Фото: freepik

Аналитики EastFruit сообщают, что к концу января большинство фермеров распродали основные запасы капусты. Поэтому оптовые компании фиксируют резкое сокращение предложения на рынке, что сразу повлекло очередной скачок цен. Отпускная стоимость овоща в хозяйствах уже достигла 34-40 грн/кг, что в разы больше показателей прошлого года.

Специалисты отмечают, что капуста уверенно удерживает лидерство среди самых дорогих овощей борщового набора. Более того, производители не спешат продавать качественную продукцию, ожидая еще более высоких цен.

Эксперты не исключают дальнейшего удорожания – с уменьшением запасов капусты в домохозяйствах ее стоимость может возрасти еще быстрее.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться. Инфляционный пик прогнозируется во втором квартале 2025г. В отчете отмечается, что в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении, что превысило предварительный прогноз НБУ за октябрь (9,7%). По информации НБУ, высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами худших прошлогодних урожаев.

Кроме того, цены на чеснок в украинских магазинах достигли исторического максимума в 200 грн за килограмм. Дефицит возник из-за сокращения посевных площадей на 15% и роста спроса в Европе, где цены еще выше.