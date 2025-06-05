Нужно ли готовиться к скачку цен из-за неурожая: в НБУ дали прогноз

В случае повторения неурожая в Украине в этом году аграрии не смогут поднять цены еще выше. Все дело в том, что, если они пойдут на этот шаг, то в Украину поставят свою продукцию аграрии из других стран и она будет тогда на порядок дешевле. Такое заявление в ходе брифинга на Youtube сделал Сергей Николайчук.

Рост цен в Украине. Фото: из открытых источников

Заместитель главы НБУ допустил, что урожай зерновых и других культур в этом году может быть ниже, чем НБУ прогнозировал в апреле. В то же время пока что можно сказать лишь о несущественных изменениях.

"Даже, если реализуется определенный негативный сценарий и погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт", — сказал он.

Как уточнил Николайчук, цена на продовольственном рынке в Украине "приблизились, а по отдельным продуктам даже превышают цены в странах-соседях".

"Именно из-за этого фактора мы ожидаем, что повторения прошлогоднего ценового всплеска продовольственной инфляции мы сможем избежать", — добавил замглавы НБУ.

Заместитель главы НБУ отметил, после обнародования прогноза НБУ в апреле, в Украине наблюдались новые волны заморозков. Они повлияли на определенные культуры. В частности, очевидно, что урожай косточковых будет ниже. Также погодные условия повлияли на яровые зерновые культуры.

Сергей Николайчук отметил, что уборке урожая мешает дефицит рабочей силы.

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