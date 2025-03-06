Нужно ли как можно быстрее менять доллары на евро: что говорят в НБУ о смене главной валюты

Национальный банк рассматривает возможность смены основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до окончательного решения еще далеко. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга на Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Доллар и евро. Фото: из открытых источников

Глава Нацбанка заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются различные варианты.

"Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе — нет", — добавил он.

Кроме того, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что сейчас доля расчетов в евро в импорте достигла 50%, в экспорте — 30%, на наличном рынке — 22-23%.

"Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции", — сказал Гелетий.

Кроме того, Пышный сообщил, что НБУ не планирует менять структуру международных резервов, из которых сейчас 80% номинированы в долларах.

Отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии, когда США заморозят резервы Украины, чтобы принудить Киев к миру, Пышный сказал: "Мы не рассматриваем подобного развития событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером".

Напомним, НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не ранее чем через три года.

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