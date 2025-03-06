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Нужно ли как можно быстрее менять доллары на евро: что говорят в НБУ о смене главной валюты

Андрей Пышный назвал условия для смены главной валюты с доллара на евро

сегодня, 15:37
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Кравцев Сергей

Национальный банк рассматривает возможность смены основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до окончательного решения еще далеко. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга на Youtube сделал глава НБУ Андрей Пышный.

Нужно ли как можно быстрее менять доллары на евро: что говорят в НБУ о смене главной валюты

Доллар и евро. Фото: из открытых источников

Глава Нацбанка заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются различные варианты.

"Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе — нет", — добавил он.

Кроме того, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что сейчас доля расчетов в евро в импорте достигла 50%, в экспорте — 30%, на наличном рынке — 22-23%.

"Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции", — сказал Гелетий.

Кроме того, Пышный сообщил, что НБУ не планирует менять структуру международных резервов, из которых сейчас 80% номинированы в долларах.

Отвечая на вопрос о гипотетическом сценарии, когда США заморозят резервы Украины, чтобы принудить Киев к миру, Пышный сказал: "Мы не рассматриваем подобного развития событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером".

Напомним, НБУ может изменить основную курсообразующую валюту с доллара на евро. Однако, по оценке экспертов, это произойдет не ранее чем через три года.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-iz3hkBuB8k
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