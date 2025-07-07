Образовательная инфляция: стоимость обучения в ЗВО выросла на 28%

Стоимость получения престижного высшего образования в Украине в 2025 году существенно выросла. По данным исследования, средняя цена контрактного обучения на бакалавриате в ведущих украинских университетах составляет свыше 53 тысяч гривен в год.

Стоимость обучения взросла на 28%

Самыми дорогими остаются специальности, традиционно считающиеся престижными или перспективными:

Инженерия программного обеспечения – в среднем 62 471 грн в год.

Право — 61 493 грн.

Экономика — 57 020 грн.

Филология (английский язык) — 55 791 грн.

Финансы — 55 180 грн.

Цены колеблются в зависимости от избранного университета, региона и уровня конкуренции на специальность.



Эксперты предостерегают: если темпы роста цен сохранятся, доступность высшего образования в Украине может существенно снизиться.



Вступительная кампания стартует 19 июля и эти цифры уже влияют на выбор будущих студентов.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 5 гривен, которая чествует украинский ударный дрон "Вампир". Выпуск приурочили к третьей годовщине его первого боевого полета.

Этот дрон уже стал настоящим символом украинского сопротивления. За свои мощные удары и жуткий звук в небе враг прозвал его "Бабой Ягой". "Вампир" эффективно уничтожает технику окупантов, особенно танки, БМП и полевые укрепления.

На лицевой стороне монеты (аверсе) изображена разрушенная взрывами земля, пылающий вражеский танк и дрон в полете. На обороте (реверсе) – момент сброса боеприпаса с "Вампира" на фоне молний и надпись "Vampire".

