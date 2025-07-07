logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Образовательная инфляция: стоимость обучения в ЗВО выросла на 28%
commentss НОВОСТИ Все новости

Образовательная инфляция: стоимость обучения в ЗВО выросла на 28%

Высшее образование дорожает: сколько стоит обучение в 2025 году

7 июля 2025, 18:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Стоимость получения престижного высшего образования в Украине в 2025 году существенно выросла. По данным исследования, средняя цена контрактного обучения на бакалавриате в ведущих украинских университетах составляет свыше 53 тысяч гривен в год.

Образовательная инфляция: стоимость обучения в ЗВО выросла на 28%

Стоимость обучения взросла на 28%

Самыми дорогими остаются специальности, традиционно считающиеся престижными или перспективными:

  • Инженерия программного обеспечения – в среднем 62 471 грн в год.
  • Право — 61 493 грн.
  • Экономика — 57 020 грн.
  • Филология (английский язык) — 55 791 грн.
  • Финансы — 55 180 грн.                                             

Цены колеблются в зависимости от избранного университета, региона и уровня конкуренции на специальность.

Эксперты предостерегают: если темпы роста цен сохранятся, доступность высшего образования в Украине может существенно снизиться.                                        

Вступительная кампания стартует 19 июля и эти цифры уже влияют на выбор будущих студентов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 5 гривен, которая чествует украинский ударный дрон "Вампир". Выпуск приурочили к третьей годовщине его первого боевого полета.

Этот дрон уже стал настоящим символом украинского сопротивления. За свои мощные удары и жуткий звук в небе враг прозвал его "Бабой Ягой". "Вампир" эффективно уничтожает технику окупантов, особенно танки, БМП и полевые укрепления.

На лицевой стороне монеты (аверсе) изображена разрушенная взрывами земля, пылающий вражеский танк и дрон в полете. На обороте (реверсе) – момент сброса боеприпаса с "Вампира" на фоне молний и надпись "Vampire".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thepage.ua/ua/news/nazvana-serednya-vartist-prestizhnoyi-vishoyi-osviti-v-ukrayini-2025
Теги:

Новости

Все новости