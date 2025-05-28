Он предрек финансовый кризис 2008 года: теперь у него жуткое предупреждение для экономики США

Финансовый эксперт и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, ставший известным благодаря точным прогнозам финансового кризиса 2008 года, обратился к обществу с тревожным предупреждением. По его мнению, экономику США, а вместе с ней и мировую финансовую систему ожидает масштабный обвал, который может превзойти Великую депрессию 30-х годов.

Роберт Кийосаки. Фото из открытых источников

На фоне длительной торговой войны, после введения новых пошлин Дональдом Трампом, Роберт Кийосаки в серии сообщений в соцсети X сделал предупреждение о будущем экономике США.

"В 2025 году долг по кредитным картам достиг рекордно высокого уровня. Долг США достиг рекордно высокого уровня. Безработица растет. 401 тысяча человек потеряют деньги. Пенсии воруют. США могут направляться к Великой депрессии", — пишет Кийосаки.

Финансист сравнивает современную ситуацию не только с событиями 2008 года, но и экономическим крахом 1929 года, который стал началом десятилетней депрессии в США. Кийосаки считает, что многие игнорировавшие его предупреждения теперь могут пострадать больше всего.

"Люди, которые прислушались к моим предупреждениям, сегодня чувствуют себя хорошо. Я переживаю тех, кто этого не сделал", — заявил финансовый эксперт.

Также Кийосаки посоветовал, куда лучше вкладывать деньги. По его словам, огромное состояние можно заработать даже во времена кризиса, в частности инвестициями в биткойн, золото и серебро.

"Я твердо верю, что к 2035 году один биткойн будет стоить более 1 миллиона долларов. Золото достигнет 30 тысяч, а серебро — 3 тысяч долларов. Это будут самые легкие деньги, которые вы когда-либо зарабатывали", — прогнозирует Кийосаки.

Он также предупредил, что "ожидающие со страхом" могут оказаться среди крупнейших неудачников экономического краха.

Роберт Кийосаки – одна из самых узнаваемых фигур в сфере финансов. Его книга "Богатый папа, бедный папа" стала настольной для миллионов людей в мире. В то же время его взгляды часто вызывают споры среди экономистов, в частности, его критикуют из-за чрезмерного драматизма и игры на страхах.

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