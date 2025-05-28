Он предрек финансовый кризис 2008 года: теперь у него жуткое предупреждение для экономики США

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Slava Kot
Финансовый эксперт и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, ставший известным благодаря точным прогнозам финансового кризиса 2008 года, обратился к обществу с тревожным предупреждением. По его мнению, экономику США, а вместе с ней и мировую финансовую систему ожидает масштабный обвал, который может превзойти Великую депрессию 30-х годов.
Роберт Кийосаки. Фото из открытых источников
На фоне длительной торговой войны, после введения новых пошлин Дональдом Трампом, Роберт Кийосаки в серии сообщений в соцсети X сделал предупреждение о будущем экономике США.
Финансист сравнивает современную ситуацию не только с событиями 2008 года, но и экономическим крахом 1929 года, который стал началом десятилетней депрессии в США. Кийосаки считает, что многие игнорировавшие его предупреждения теперь могут пострадать больше всего.
Также Кийосаки посоветовал, куда лучше вкладывать деньги. По его словам, огромное состояние можно заработать даже во времена кризиса, в частности инвестициями в биткойн, золото и серебро.
Он также предупредил, что "ожидающие со страхом" могут оказаться среди крупнейших неудачников экономического краха.
Роберт Кийосаки – одна из самых узнаваемых фигур в сфере финансов. Его книга "Богатый папа, бедный папа" стала настольной для миллионов людей в мире. В то же время его взгляды часто вызывают споры среди экономистов, в частности, его критикуют из-за чрезмерного драматизма и игры на страхах.
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