Паниковать не придется: инвестбанкир спрогнозировал курс доллара США до конца 2025 года

В 2025 году курс доллара продолжит расти, но существенных колебаний или причин паники на валютном рынке не прогнозируется. Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Киев 24".

Курс доллара США. Фото: УНН

"До конца этого года доллар будет стоить около 45 гривен", — отметил он.



Фурса добавил, что изменение на 3 гривны — это менее 10%, и вообще "это не имеет большого значения".

Как подчеркнул представитель Dragon Capital, контролируемая девальвация во время войны является нормальным явлением, и это не представляет угрозы для экономики или обычных граждан.

"В случае крупного торгового дефицита было бы нелогично, если бы гривня оставалась стабильной. Поэтому такие изменения естественны, без резких колебаний и причин для тревоги. Изменение на уровне 10% в год при колеблющейся на уровне 10% инфляции — это не есть критически", — добавил он.

Фурса также отметил, что для защиты от инфляции и девальвации выгодно инвестировать в ОВГЗ, доходность которых составляет 14-16%.

"Вложения в гривневые ОВГЗ позволяют вам обыграть инфляцию и потенциальную девальвацию", — пояснил он.

Как сообщалось, официальный курс доллара вырос на 10,7% в 2024 году до 42,03 грн/доллар. Наличный курс доллара вырос на 11,2%. В начале 2025 г. курс продолжает расти, обновляя исторические максимумы. По прогнозам НБУ, инфляция в Украине в 2024 году составила около 12% и в течение полугода будет держаться выше 10%, а к концу 2025 года снизится до 7%.

Портал "Комментарии" писал, что в конце декабря курс доллара впервые превысил отметку 42 гривны . Официальный курс на 31 декабря 2024 установлен на следующем уровне: 42,039 грн. за 1 доллар (0,0987 грн.). Предыдущий максимум был 24 декабря – 41,9910 грн/доллар. С начала года курс вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.