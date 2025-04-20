Пасха в 2005 году: как изменилась цена на продукты за 20 лет

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Slava Kot
За два десятилетия стоимость пасхальной корзины в Украине выросла более чем в 5,5 раза. Если сегодня кулич стоит 60-100 гривен, то в 2005 году его стоимость была в пределах 2,5-10 гривен. А десяток яиц стоил всего 4 гривны. Подобная разница относится и к другим продуктам, которые используются на Пасху.
Пасхальная корзина. Фото из открытых источников
В архивном сюжете "Общественное" за 2005 год указано, что средняя пасхальная корзина обходилась украинцам в 150 гривен. Тогдашние цены выглядят крайне необычно по сравнению с теми, которые они сегодня.
Цены в Украине в 2005 году:
Несмотря на другие экономические реалии, архивные сюжеты свидетельствуют о том, что большинство покупателей оставались довольны уровнем цен в 2005 году.
Через 20 лет празднование Пасхи стало более затратным. По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2025 году пасхальная корзина стоит в среднем 847 гривен.
Цены в Украине в 2025 году:
Удорожание пасхальной корзины объясняется несколькими факторами, в частности на цены влияет инфляция, рост себестоимости продуктов, война, перебои с логистикой, а также повышение цен на энергоносители, влияющие на производство и транспортировку товаров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину.
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