Пасха в 2005 году: как изменилась цена на продукты за 20 лет

За два десятилетия стоимость пасхальной корзины в Украине выросла более чем в 5,5 раза. Если сегодня кулич стоит 60-100 гривен, то в 2005 году его стоимость была в пределах 2,5-10 гривен. А десяток яиц стоил всего 4 гривны. Подобная разница относится и к другим продуктам, которые используются на Пасху.

Пасхальная корзина. Фото из открытых источников

В архивном сюжете "Общественное" за 2005 год указано, что средняя пасхальная корзина обходилась украинцам в 150 гривен. Тогдашние цены выглядят крайне необычно по сравнению с теми, которые они сегодня.

Цены в Украине в 2005 году:

Яйца — 4 гривны за десяток;

Кулич — 2,5-10 гривен в зависимости от размера;

Сало — 13 гривен за килограмм;

Редис — 9 гривен за килограмм;

Сосиски — 23 гривны за килограмм;

Мясо — 35 гривен за килограмм.

Несмотря на другие экономические реалии, архивные сюжеты свидетельствуют о том, что большинство покупателей оставались довольны уровнем цен в 2005 году.

"Цены отличные. Мне подходит. То, что я договариваюсь с продавцом — меня устраивает", — комментировал один из покупателей на рынке в сюжете "Общественного".

Через 20 лет празднование Пасхи стало более затратным. По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2025 году пасхальная корзина стоит в среднем 847 гривен.

Цены в Украине в 2025 году:

Кулич (3–4 шт) – 318,42 гривны;

Колбаса (500 г) – 154,50 гривны;

Пасхальные яйца (10 шт) – 76,45 гривны;

Твердый сыр (400 г) – 241,60 гривны;

Соль (100 г) – 1,87 гривны;

Хрен (200 г) – 24 гривны;

Горчица (200 г) – 24 гривны;

Свеча – 5 гривен.

Удорожание пасхальной корзины объясняется несколькими факторами, в частности на цены влияет инфляция, рост себестоимости продуктов, война, перебои с логистикой, а также повышение цен на энергоносители, влияющие на производство и транспортировку товаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину.