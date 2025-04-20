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Пасха в 2005 году: как изменилась цена на продукты за 20 лет

Пасхальная корзина в 2005 году для украинцев обходилась около 150 гривен.

сегодня, 12:10
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Автор:
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Slava Kot

За два десятилетия стоимость пасхальной корзины в Украине выросла более чем в 5,5 раза. Если сегодня кулич стоит 60-100 гривен, то в 2005 году его стоимость была в пределах 2,5-10 гривен. А десяток яиц стоил всего 4 гривны. Подобная разница относится и к другим продуктам, которые используются на Пасху.

Пасха в 2005 году: как изменилась цена на продукты за 20 лет

Пасхальная корзина. Фото из открытых источников

В архивном сюжете "Общественное" за 2005 год указано, что средняя пасхальная корзина обходилась украинцам в 150 гривен. Тогдашние цены выглядят крайне необычно по сравнению с теми, которые они сегодня.

Цены в Украине в 2005 году:

  • Яйца — 4 гривны за десяток;
  • Кулич — 2,5-10 гривен в зависимости от размера;
  • Сало — 13 гривен за килограмм;
  • Редис — 9 гривен за килограмм;
  • Сосиски — 23 гривны за килограмм;
  • Мясо — 35 гривен за килограмм.

Несмотря на другие экономические реалии, архивные сюжеты свидетельствуют о том, что большинство покупателей оставались довольны уровнем цен в 2005 году.

"Цены отличные. Мне подходит. То, что я договариваюсь с продавцом — меня устраивает", — комментировал один из покупателей на рынке в сюжете "Общественного".

Через 20 лет празднование Пасхи стало более затратным. По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2025 году пасхальная корзина стоит в среднем 847 гривен.

Цены в Украине в 2025 году:

  • Кулич (3–4 шт) – 318,42 гривны;
  • Колбаса (500 г) – 154,50 гривны;
  • Пасхальные яйца (10 шт) – 76,45 гривны;
  • Твердый сыр (400 г) – 241,60 гривны;
  • Соль (100 г) – 1,87 гривны;
  • Хрен (200 г) – 24 гривны;
  • Горчица (200 г) – 24 гривны;
  • Свеча – 5 гривен.

Удорожание пасхальной корзины объясняется несколькими факторами, в частности на цены влияет инфляция, рост себестоимости продуктов, война, перебои с логистикой, а также повышение цен на энергоносители, влияющие на производство и транспортировку товаров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что обязательно нужно положить в пасхальную корзину.



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