Пенсии увеличились: почему украинцы не замечают улучшения

В Украине за год количество пенсионеров уменьшилось на 176 тыс. лиц. По данным Пенсионного фонда, на начало апреля в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров.

Пенсионер.Иллюстративное фото

Средняя пенсия после индексации составляет 6 341 грн (около 152 долл.), говорится в аналитике Опендатабот. В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом. Впрочем, инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились.

Что касается размера пенсий, то выплаты варьируются от 2001 до более 10000 грн. По данным аналитики, каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии (80 долл.). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такая пенсия имеет 398 тысяч граждан (3,9%).

При этом 1,5 млн. украинцев (14,5% от общего количества) получают более 10 000 грн пенсии. Средний размер выплат в этой группе – 15 640 грн (374 долл.). Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии несколько выше средней по стране — 6 860 грн (164 долл.). Кроме того, 20% пенсионеров (2,1 млн человек) получают около 4500 грн (107 долл.).

Самые высокие пенсии традиционно в Киеве: 8 708 грн (на 37% больше средней). Далее следуют Донецкая область — 7 814 грн (+23%) и Луганская область — 7 314 грн (+15%). Самые низкие выплаты — в Тернопольской области (4 931 грн) и в Черновицкой области (5 100 грн).

Напомним, что в Министерстве социальной политики Украины, как писал портал "Комментарии", рассказали об изменениях в выплатах пенсий украинцам на временно оккупированной территории и за рубежом.