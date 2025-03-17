Пенсии в Украине и Европе: сколько получают пенсионеры в разных странах

Вопрос пенсионного обеспечения является ключевым для каждого государства, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на качество жизни пожилых людей. Уровень пенсий в разных странах зависит от многих факторов, в частности, от демографической и экономической ситуации. Поэтому стоимость пенсии по миру может существенно отличаться. Однако, вне зависимости от того, где мы живем, заботы о доходах в старости волнуют всех.

Пенсия в Украине. Фото: 24 Канал

Также проведено сравнение средних размеров пенсий в Украине и других странах. Важно отметить, что эти цифры не всегда отражают реальную покупательную способность. Например, на пенсию в 800 евро в одних странах можно разрешить больше, чем на 500 евро в других, менее экономически развитых.

Средняя пенсия в Украине в 2025 году

В 2025 году средний размер пенсии в Украине составляет 5789 гривен в месяц, что эквивалентно около 128 евро (это ориентировочно, учитывая возможные колебания курса валют). При этом 26% пенсионеров получают менее 3000 гривен.

Средняя пенсия в Европе и США

Во многих странах Европы и США сложно точно определить средний размер пенсии, поскольку там действуют разные пенсионные системы. Пенсионеры могут получать выплаты не только от государства, но и от работодателей, частных фондов и других источников.

В целом средняя пенсия в странах Евросоюза составляет 1294 евро в месяц. Однако в отдельных странах она может значительно варьироваться – от 2762 евро в Исландии до 226 евро в Болгарии.

Наиболее высокий уровень пенсий наблюдается в западных и североевропейских странах. К примеру, в Исландии, Люксембурге, Норвегии, Дании, Швеции средняя пенсия превышает 2000 евро в месяц. В таких странах, как Финляндия, Бельгия, Швеция, Ирландия, Австрия и Нидерланды, пенсионеры получают от 1700 до 2000 евро.

Во многих европейских странах, таких как Германия, Франция, Испания, Италия, средняя пенсия составляет около 1400 евро. В Великобритании пенсионеры получают примерно 1135 евро.

В средиземноморских странах, таких как Кипр, Греция, Португалия, Мальта, пенсии составляют от 700 до 1000 евро. В Восточной Европе и странах Балтии пенсии значительно ниже. Например, в Чехии средняя пенсия – 600 евро, в Эстонии – 569 евро, в Латвии – 421 евро, а в Польше – 538 евро. Самые маленькие выплаты в Европе получают пенсионеры Боснии и Герцеговины (237 евро), Болгарии (226 евро), Молдовы (218 евро) и Албании (131 евро).

Что касается Соединенных Штатов, то в 2025 году средняя пенсия для одиночного пенсионера составляет около 1907 долларов в месяц, что эквивалентно 3300 долларам для супружеской пары. При этом американские пенсионеры имеют доступ к дополнительным источникам выплат, таким как пенсии от работодателей и частные пенсионные фонды.

Портал "Комментарии" писал, что в 2025 году с 1 марта в Украине провели индексацию пенсий. В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что в условиях военного положения Правительство имеет право определять параметры индексации с учетом того, насколько большое влияние ситуация безопасности оказывает на государственный бюджет и публичные финансы.