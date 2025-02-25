Пенсии возрастут: кто получит повышенные выплаты с 1 марта

Средний размер пенсии вырастет на 556 гривен – с 5789 до 6345 гривен. Это стало возможным благодаря ежегодной индексации, проводимой правительством уже третий год подряд, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Кому и насколько повысят пенсии – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство социальной политики Украины.

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Ежегодно 1 марта в Украине проходит индексация пенсий, однако в условиях военного положения правительство самостоятельно определяет ее параметры. В 2025 году коэффициент индексации составит 11,5%, что базируется на экономических показателях 2024 года, в том числе уровни инфляции и средних зарплат.

Кто получит повышение

9,2 миллиона пенсионеров, которым пенсии назначены на общих основаниях

672 тысячи пенсионеров силовых ведомств

98 тысяч человек, получающих пенсии из-за инвалидности или потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

79,6 тысячи ветеранов войны и участников боевых действий

23,4 тысячи бывших госслужащих и работников органов местного самоуправления

Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч человек, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

Важные особенности индексации

Максимальный размер повышения не будет превышать 1500 гривен

Минимальное повышение составит не менее 100 гривен

1 апреля автоматически перечислят пенсии для 629 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа

“Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн", – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пока рядовые украинцы получают среднюю пенсию в размере около 5 тысяч гривен, некоторые народные депутаты могут похвастаться выплатами в десятки и даже сотни тысяч. Более того, для получения таких сумм они обращаются в суды, чтобы воспользоваться старыми законодательными нормами. Кто из бывших и действующих нардепов получает больше всего и какие юридические лазейки они используют — читайте в материале.