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Пенсии возрастут: кто получит повышенные выплаты с 1 марта

С 1 марта более 10 миллионов украинских пенсионеров получат повышенные выплаты

25 февраля 2025, 19:10
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Амбарцумян Анна

Средний размер пенсии вырастет на 556 гривен – с 5789 до 6345 гривен. Это стало возможным благодаря ежегодной индексации, проводимой правительством уже третий год подряд, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Кому и насколько повысят пенсии – разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство социальной политики Украины.

Пенсии возрастут: кто получит повышенные выплаты с 1 марта

Фото из открытых источников

Ежегодно 1 марта в Украине проходит индексация пенсий, однако в условиях военного положения правительство самостоятельно определяет ее параметры. В 2025 году коэффициент индексации составит 11,5%, что базируется на экономических показателях 2024 года, в том числе уровни инфляции и средних зарплат.

Кто получит повышение

  • 9,2 миллиона пенсионеров, которым пенсии назначены на общих основаниях

  • 672 тысячи пенсионеров силовых ведомств

  • 98 тысяч человек, получающих пенсии из-за инвалидности или потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы

  • 79,6 тысячи ветеранов войны и участников боевых действий

  • 23,4 тысячи бывших госслужащих и работников органов местного самоуправления

Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч человек, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

Важные особенности индексации

  • Максимальный размер повышения не будет превышать 1500 гривен

  • Минимальное повышение составит не менее 100 гривен

  • 1 апреля автоматически перечислят пенсии для 629 тысяч работающих пенсионеров с учетом обновленного страхового стажа

“Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн", – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пока рядовые украинцы получают среднюю пенсию в размере около 5 тысяч гривен, некоторые народные депутаты могут похвастаться выплатами в десятки и даже сотни тысяч. Более того, для получения таких сумм они обращаются в суды, чтобы воспользоваться старыми законодательными нормами. Кто из бывших и действующих нардепов получает больше всего и какие юридические лазейки они используют — читайте в материале.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/z-1-bereznia-vidbudetsia-indeksatsiia-pensii-dlia-ponad-10-mln-ukraintsiv
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