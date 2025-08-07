logo

Главная Новости Финансы 2025 Первая европейская страна планирует полностью отказаться от наличных денег
commentss НОВОСТИ Все новости

Первая европейская страна планирует полностью отказаться от наличных денег

Албания планирует отказаться от наличных денег и полностью перейти на цифровые расчеты за 5 лет.

7 августа 2025, 08:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Албания может стать первой европейской страной, полностью отказавшейся от наличных расчетов. Премьер-министр Эдди Рама объявил амбициозный план, что уже к 2030 году все финансовые операции в стране должны осуществляться исключительно в цифровой форме.

Первая европейская страна планирует полностью отказаться от наличных денег

Албания планирует отказаться от наличных денег. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о плане полного вывода наличных денег из экономики менее чем за пять лет. Одна из главных причин такого шага – это борьба с теневой экономикой, которая составляет от 29 до 50% ВВП страны. Высокий уровень неформальных расчетов делает невозможным эффективное налогообложение, снижает доверие к банковской системе и тормозит развитие экономики.

Как пишет Politico, несмотря на амбициозность планов, предположение, что Албания может стать первой страной без наличных денег могут быть несколько преувеличены. Согласно исследованию Албанской банковской ассоциации, только 34% албанцев доверяют банковским учреждениям, а по данным Всемирного банка, менее половины населения имеют банковский счет.

Кроме того, наличные деньги остаются преимущественной формой оплаты в повседневной жизни. Многие туристические путеводители рекомендуют путешественникам иметь с собой наличные деньги, особенно для оплаты в небольших ресторанах или частных заведениях. Как отмечает Politico, большинство банков в стране на Балканском полуострове "поддерживают дискриминационные процентные ставки" во время цифровых расчетов, а "международные платежи предусматривают высокие комиссии, отражающие желание мигрантов осуществлять переводы".

Однако генеральный секретарь Албанской банковской ассоциации Спиро Брумбулли сообщил Politico, что правительство и учреждения разрабатывают план, который проложит путь к переходу к безналичным платежам, и что следующие шаги будут включать введение лимита на покупки, требующие оплаты наличными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине также были идеи полного отказа от наличных денег.

Также "Комментарии" писали, что в НБУ объяснили причину отказа Украины от доллара.



Источник: https://www.politico.eu/article/edi-rama-albania-cashless-economy/
